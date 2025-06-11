«الأبيض» يُفرط في فوز معنوي أمام قيرغيزستان

اكتفى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام مستضيفه قيرغيزستان، في ختام مباريات المجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام المقبل.

وتقدم حارب عبدالله لـ«الأبيض» في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل كاي ميرك للمنتخب القيرغيزستاني، في الدقيقة الخامسة من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع.

وأنهى المنتخب الإماراتي مشواره في مرحلة المجموعات باحتلال المركز الثالث، رافعاً رصيده إلى 15 نقطة، ليخوض منافسات المُلحق القاري.

وسيتوجب على المنتخب الوطني انتظار قرعة المُلحق الآسيوي التي ستجري في 17 يوليو المقبل، لتحديد المنتخبين المقرر أن يواجههما في تلك المرحلة من التصفيات التي ستجرى بالنظام المُجمع من دور واحد.

ودخل الأبيض مواجهة قيرغيزستان بتغييرات عدة عن المباراة السابقة التي خاضها ضد أوزبكستان، وكان المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، مضطراً لبعضها، لظروف إصابة كل من فابيو ليما، وكايو لوكاس، وماجد حسن، واستبعاد آخرين لقرارات فنية أو إدارية.

ولم تكن بداية المواجهة مقنعة بالنسبة للمنتخب الوطني، الذي تراجع قليلاً إلى نصف ملعبه لمواجهة اندفاع لاعبي قيرغيزستان، الذين هددوا مرمى علي خصيف في بعض المناسبات.

وانتظر «الأبيض» حتى الدقيقة 20 ليكون له حضور هجومي عبر هجمة مرتدة قادها حارب عبدالله، لتصل الكرة إلى يحيى الغساني، الذي حاول بدوره وضع عبدالرحمن صالح في مواجهة الحارس أرزهان توكوتايف، لكن الكرة طالت عليه.

وبعدها تمكن حارب عبدالله، من تسجيل هدف رائع، بعد انفراد تام بحارس المرمى، حيث استغل تمريرة بينية متقنة من زميله لوان بيريرا، لينطلق بسرعة وثقة ويضع الكرة بمهارة عالية من فوق الحارس.

وأضاع حارب عبدالله فرصة أخرى لتعزيز تقدم المنتخب الوطني من وضعية شبه انفراد بالمرمى، لكنه سدد بجوار القائم.

وتعرض «الأبيض» لأخطر تهديد في الشوط الأول من تسديدة أطلقها أليكولوف، أبعدها علي خصيف بمعاونة القائم.

وفي الشوط الثاني شدد منتخب قيرغيزستان، من قبضته الهجومية سعياً لإحراز هدف التعادل، لكن الوضعية الدفاعية المنظمة لمنتخب الإمارات قضت على كل المحاولات التي قام بها أصحاب الأرض من العمق تارة، وعلى الأطراف تارة أخرى.

وبدا واضحاً أن «الأبيض» اعتمد على الهجمات المرتدة، التي كاد من إحداها حارب عبدالله أن يضيف الهدف الثاني للمنتخب، بعد محاولة فردية أنهاها بتسديدة أرضية أمسكها حارس قيرغيزستان.

وقبل أن يُطلق الحكم الكويتي، أحمد آل علي، صافرة النهاية، نجح كاي ميرك في تسجيل هدف التعادل، بعدما استقبل عرضية زميله جيرجالييك ليسدد بقوة على يسار الحارس.