الرزوقي: اتحاد الكاراتيه سيواصل دعم البطولات النوعية

أشاد رئيس اتحاد الكاراتيه، اللواء م. ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بالنتائج التي خرجت بها بطولة دبي المفتوحة في نسختها الأولى التي نظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكاراتيه بالتعاون مع أكاديمية مينتور الرياضية.

وقال في تصريحات صحافية: «سعداء بنجاح البطولة ومستوى التنظيم والمشاركة»، مشدداً على أهمية استمرار هذه الفعاليات التي تسهم في نشر رياضة الكاراتيه وتعزيز مكانتها، لاسيما أنها تُعد من أقدم رياضات الدفاع عن النفس التي تمارس في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

وأضاف: «اتحاد الكاراتيه سيواصل دعم مثل هذه البطولات النوعية لما لها من دور مهم في رعاية وصقل المواهب الناشئة»، موجهاً بتوفير كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لتطوير الحدث في نسخه المقبلة.

وكانت النسخة الأولى من بطولة دبي المفتوحة للكاراتيه قد شهدت مشاركة 280 لاعباً ولاعبة مثلوا 13 فريقاً من بينها ثلاثة أندية حكومية وتسع أكاديميات رياضية خاصة من مختلف إمارات الدولة تنافست في مسابقات الكاتا والكوميتيه بمختلف الفئات العمرية في صالة نادي شباب الأهلي دبي، كما شهدت أيضاً مشاركة فئة أصحاب الهمم.

وعقب انتهاء منافسات البطولة قام اللواء الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي، ومدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، بتتويج الفائزين في مختلف المنافسات.