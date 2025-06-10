المنتخب يطلب «مسك الختام» أمام قيرغيزستان

يأمل المنتخب الوطني لكرة القدم تحقيق فوز معنوي خلال المواجهة التي تجمعه مع نظيره منتخب قيرغيزستان، في الساعة 5:45 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد دولين عمر زاكوف في العاصمة بيشكيك، ضمن الجولة الـ10 (الأخيرة) في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويخوض الأبيض الإماراتي (14 نقطة) المباراة، وعينه على الملحق العالمي المؤهل إلى المونديال، بعدما ضمن مقعداً في الملحق إثر إهداره فرصة التأهل المباشر إلى المونديال بعد التعادل السلبي أمام ضيفه الأوزبكي في الجولة التاسعة قبل الأخيرة.

ويسعى مدرب المنتخب الروماني، أولاريو كوزمين، إلى تحقيق أربعة أهداف فنية أساسية، تتمثّل في وضع بصمته الفنية على المنتخب، وتغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق في مباراته الأخيرة أمام أوزبكستان، والمحافظة على المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بجانب أن الجهاز الفني يعدّ هذه المباراة بروفة لخوض الملحق المؤهل للمونديال.

وكان لقاء الذهاب ضمن الجولة الخامسة قد انتهى بفوز المنتخب بثلاثة أهداف سجلها كلٌ من حارب عبدالله «هدفين» وماركوس ميلوني.

وتمثّل المباراة أمام قيرغيزستان المُلقب بـ«الصقور البيضاء»، تحدياً جديداً للمنتخب ولمدربه كوزمين في الظهور الثاني له مع «الأبيض» بعدما تعادل في أول ظهور رسمي معه أمام أوزبكستان في أبوظبي.

وأدى المنتخب، أمس، تدريبه الأخير على استاد دولين عمر زاكوف الذي يستضيف المباراة وسط أجواء إيجابية، إذ ينتظر أن يكون كوزمين قد وضع اللمسات الأخيرة لطريقة اللعب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة.

وينتظر أن تشهد التشكيلة الأساسية للمنتخب بعض التغييرات البسيطة في ظل التطورات الأخيرة، إثر العقوبات الانضباطية التي صدرت من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بحق لاعبي المنتخب، سلطان عادل وخالد الظنحاني، علماً بأن الأخير كان ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب في مباراته الأخيرة أمام أوزبكستان، إذ تقرر استبعادهما معاً عن قائمة المنتخب، وذلك وفقاً للائحة الجزاءات والعقوبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، لارتكابهما مخالفة داخل معسكر المنتخب من دون أن يفصح اتحاد الكرة عن تفاصيلها.

وجاءت الحادثة بمعاقبة واستبعاد اثنين من العناصر المهمة في المنتخب في توقيت مهم وحساس، خصوصاً أن صفوف المنتخب شهدت في الفترة الماضية حالة انضباط كبيرة في أوساط لاعبيه في ظل قيادة اللاعب الدولي السابق ياسر سالم للجهاز الإداري للمنتخب.

يذكر أن منتخب قيرغيزستان لم يسبق له التأهل إلى كأس العالم، ويحتل حالياً المركز قبل الأخير في ترتيب منتخبات المجموعة، ويخوض المباراة من دون أي ضغوط نفسية، وقد تعادل في مباراته الأخيرة أمام كوريا الشمالية رافعاً رصيده إلى سبع نقاط، علماً أن المباراة كانت تتجه إلى فوز كوريا الشمالية (2-1) قبل أن يسجل المدافع الكوري سونغ هي هدفاً بالخطأ في مرماه في الوقت القاتل (95) لتعادل قيرغيزستان النتيجة (2-2).