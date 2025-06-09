كوزمين: المنتخب سيواجه قيرغيزستان بغياب عدد من اللاعبين

وصف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الروماني كوزمين المواجهة المرتقبة للمنتخب غدا الثلاثاء أمام نظيره منتخب قيرغيزستان في الجولة الأخيرة للدور الثالث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بأنها صعبة كون المنافس سيلعب على أرضه ووسط جماهيره.

وقال في مؤتمر صحافي: "المنتخب سيخوض المباراة بغياب عدد من اللاعبين بداعي الإصابة وأسباب أخرى، لكن ثقتي في اللاعبين الموجودين مع المنتخب كبيرة لتحقيق النتيجة المطلوبة في ختام التصفيات".

وأوضح: "شاهدنا منتخب قيرغيزستان يقدم مستويات جيدة خلال المباريات السابقة".