شباب الأهلي يواجه بطل اليابان لصدارة «سلة أبطال آسيا»

يسدل شباب الأهلي في السادسة من مساء اليوم، الستار على مشواره في دوري مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة السلة، بلقاء يجمعه أمام ضيفه أتوسونوميا بريكس الياباني، ويتطلع فيه «فرسان السلة» إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، وتأكيد صدارته للمجموعة الثانية، والحصول على مواجهة سهلة نسبياً في الدور ربع النهائي، في البطولة التي تستضيفها دبي حتى 13 يونيو الجاري.

وتستهل الجولة الختامية لدوري المجموعات، في الثالثة عصراً، بلقاء المجموعة الأولى الذي يجمع فريق طبيعت الإيراني أمام برونكوز المنغولي، على أن يسدل الستار على الجولة في التاسعة مساءً بلقاء الرياضي اللبناني أمام تايوان بايلوس من الصين تايبيه لحساب المجموعة الثالثة.

ويدرك شباب الأهلي أهمية مواصلة أدائه القوي، بعد استهلاله أول من أمس المنافسات بانتصارٍ صريح على بطل الفلبين فريق «ميرالكو بولتس» بنتيجة (101-87).

ويستند «فرسان السلة» في حظوظهم أمام بطل اليابان، على كوكبة من اللاعبين الذين تألقوا في مباراتهم الافتتاحية أمام «ميرالكو بولتس»، يتقدمهم صانع الألعاب الأميركي ديشوندري واشنطن الحاصل على لقب أفضل لاعب في مباراة الـ«فرسان» أمام ميرالكو برصيد 40 نقطة، بجانب الدوليين قيس عمر، وحامد عبداللطيف اللذين أسهما بشكل فاعل على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وتسجيلهما 15 و13 نقطة على التوالي.

يُذكر أن ثمانية من أصل الفرق التسعة التي استهلت البطولة على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم، ستحظى ببطاقات التأهل للدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته بعد غدٍ على صالة «كوكا أرينا»، ممثلة بأصحاب المركزين الأول والثاني لكل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.

• صانع الألعاب الأميركي واشنطن أمل «فرسان السلة» لتحقيق انتصار آسيوي جديد.