رياضيون: كوزمين دفاعي ولا حلول فردية في المنتخب

رصد رياضيون إيجابيات وسلبيات المنتخب الوطني في الظهور الأول بقيادة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، خلال مباراة أوزبكستان التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، مشيرين إلى أن «الأبيض» كان منظماً دفاعياً ولم يتعرض لأي هجمات خطرة، لكنهم في الوقت نفسه انتقدوا غياب الحلول الهجومية أو التدخلات الفردية من مهارات اللاعبين، إضافة إلى تأخر المدرب في إجراء التغييرات الضرورية، من أجل محاولة تحقيق الفوز في المباراة والحفاظ على فرصة التأهل المباشر.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن المنتخب لم يظهر عليه التغيير الكبير، وهو أمر متوقع لضيق الوقت منذ قدوم كوزمين، والظروف التي مر بها المنتخب في الفترة الأخيرة، ومنها التأخر في إقالة المدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، وتعيين كوزمين وهو على رأس القيادة الفنية في نادي الشارقة، وتوليه قيادة المنتخب قبل أسبوعين فقط، إضافة إلى الضغوط التي عاناها (الأبيض) في أول ظهور للمدرب، ومنها ضرورة الفوز وحصد النقاط أمام واحد من أقوى خمسة منتخبات في قارة آسيا، إضافة إلى التغييرات التي حدثت في التشكيل وعودة لاعبين بعد غياب كبير إلى صفوف (الأبيض)».

وبقي «الأبيض» في المركز الثالث في مجموعته برصيد 14 نقطة، ليضمن الوجود في الملحق برفقة المنتخب القطري صاحب المركز الرابع، ومازال يمتلك أمل الصعود إلى كأس العالم.

وقال قائد المنتخب الوطني السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد، إنه لم يشاهد أي تغيير أو روح لدى اللاعبين، موضحاً أنه لم يتوقع أكثر من ذلك، بقيادة المدرب الروماني كوزمين.

وأوضح: «لم أشاهد أي جديد داخل الملعب، وعدم مشاهدة أي ردة فعل من اللاعبين أمر غير مقبول نهائياً، ففي الشوط الأول لم نشاهد أي هجمة خطرة أو فرصة حقيقية، أو جملة تكتيكية وصلت بالمنتخب إلى المرمى الأوزبكي، وكل اللاعبين كانوا أشباحاً داخل الملعب، وهذا أمر غريب».

وأضاف: «لم أتوقع أكثر من ذلك، هذا هو كوزمين، الطريقة الدفاعية والأسلوب نفسيهما، وغياب الحلول الهجومية، مباراة كاملة لا توجد فيها سوى هجمة خطرة واحدة على المرمى في نهاية المباراة».

وأضاف: «المنتخب الأوزبكي فاز تكتيكياً بالمباراة، والضيف عرف كيف يلاعب (الأبيض)، تحرك بالمباراة إلى ما يريد وهو الحصول على نقطة التعادل المؤهلة إلى كأس العالم».

من جهته، قال مدير المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، بدر حارب: «لا نستطيع الحكم على مدرب في أول ظهور بنسبة 100%، ولكن أن تلعب مع المنتخب الأوزبكي وهو من أقوى المنتخبات في آسيا ولا تستقبل أي هدف، فهذا أمر جيد، لم نكن في الحالة الهجومية بشكل جيد، ولكن بهذا الشكل ومع مرور الوقت أعتقد أن القادم أفضل. مباريات الملحق ستكون متكافئة، إذ سنلعب مع منتخبات قريبة منا في المستوى، وهذه فرصة للاعبين للظهور بشكل جيد، والصعود إلى كأس العالم».

وأضاف: «غابت الحلول الهجومية عن المنتخب، لكن أمامنا وقت من أجل الإعداد للملحق، والمنتخبات مستواها متقارب».

بدوره، قال المحلل الفني خالد عبيد: «إن التحفظ الكبير للمنتخب الأوزبكي، وعدم الهجوم على منتخبنا أهدى خط الدفاع الراحة، مشيراً إلى أن «التغييرات التي قام بها المدرب جاءت متأخرة، ما أثّر في الجانب الهجومي إلى حد ما».

وقال خالد عبيد: «لم نشاهد أي أخطاء لدفاع المنتخب، أما من ناحية شكل الفريق والتشكيل، فأعتقد أنها خيارات جيدة، لكن نوعاً ما كان هناك بطء في التحضير أثّر في المنتخب، إضافة إلى غياب الحلول الفردية التي تصنع الفارق».

وأضاف: «من الصعب أن يغير كوزمين شكل ونسق الفريق سريعاً، وسيحتاج إلى وقت من أجل بناء منتخب قوي قادر على الظهور بقوة وتحقيق نتائج إيجابية».

وتابع: «الفرصة الآن متاحة أمام المدرب، والمباراة المقبلة أمام قيرغيزستان ستكون فرصة تجريبية استعداداً للملحق المقبل».