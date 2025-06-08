ما هي بنود لائحة الجزاءات التي استند إليها اتحاد الكرة في معاقبة سلطان عادل وخالد الظنحاني؟

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها اليوم الأحد إيقاف لاعب نادي الشارقة خالد الظنحاني ولاعب نادي شباب الأهلي سلطان عادل 5 مباريات لكل منهما في المسابقات المحلية وغرامة مالية 500 ألف درهم لكل منهما واستبعادهما من قائمة المنتخب الوطني الأول.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي اليوم الأحد: "يأتي القرار وفقا للائحة الجزاءات والعقوبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، إذ ارتكب اللاعبان مخالفة داخل معسكر المنتخب بتاريخ 7 يونيو 2025".

وفي الوقت الذي لم يفصح اتحاد الكرة عن سبب المخالفة التي ارتكبها اللاعبان، فإن هناك بندان في لائحة الجزاءات والعقوبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية استندت إليهما لجنة الانضباط في قرارها، ينص الأول على أنه في حالة "مخالفة عدم الالتحاق أو مغادرة معسكر المنتخب الأول بدون إذن مسبق تكون العقوبة بالإيقاف لمدة لا تقل عن 4 مباريات والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولاتزيد عن 500 ألف درهم"، أما البند الثاني في اللائحة فينص على أن "المخالفة المتعلقة بارتكاب فعل مخل بالآداب العامة أو منافية وخادشة للحياء بأي شكل من الأشكال تتضمن غرامة لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم والإيقاف لا يزيد عن 5 مباريات".

يذكر أن اتحاد الكرة لديه جدول أو مصفوفة مفصلة تتعلق بالمخالفات والجزاءات الخاصة بلاعبي المنتخب الأول وكذلك الأولمبي ومنتخب الشباب ومنتخب الناشئين وما دون ذلك.