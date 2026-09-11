«طرق دبي»: حجز 244 مركبة هرب سائقوها من مواقع الضبط

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حجز 244 مركبة مخالفة بسبب هروب سائقيها من الموقع، وضبط 340 مخالفة تتعلق بنقل الركاب بمركبات غير مرخصة، والترويج لخدمات نقل غير قانونية، وحررت 30 ألف مخالفة في مختلف قطاعات نقل الركاب، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، سعيد البلوشي، تنفيذ عمليات رقابية مكثّفة بالتعاون مع الشركاء، بهدف تعزيز الالتزام بالتشريعات والاشتراطات التنظيمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل في إمارة دبي.

وقال إن نتائج النصف الأول من العام الجاري تُظهر التطوّر المستمر في كفاءة منظومة الرقابة الميدانية وفاعلية الحملات المشتركة، بما أسهم في رفع مستويات الامتثال، وتعزيز الانضباط في مختلف قطاعات النقل، خصوصاً في المواقع الحيوية ومناطق الكثافة التشغيلية، مع التركيز على مكافحة النقل غير المرخص.

وسجّلت الهيئة تنفيذ أكثر من 1.6 مليون عملية تفتيش، خلال النصف الأول من العام الجاري، في مختلف قطاعات نقل الركاب، شملت أنشطة النقل العام ومستخدمي مرافقها، والنقل المدرسي، والنقل السياحي، والحافلات المؤجرة، والنقل غير المرخص، مقارنة بـ1.5 مليون عملية خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وفي ما يتعلق بالمخالفات، جرى تحرير 30 ألف مخالفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ38 ألف مخالفة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض بلغ نحو 21%، وهو ما يُظهر تحسُّناً في مستويات الامتثال واستمرار فاعلية الحملات التفتيشية في رصد المخالفات والحد من تكرارها.

وأسفرت الحملات المشتركة مع الإدارة العامة لأمن المطار، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن ضبط 340 مخالفة تتعلق بنقل الركاب بمركبات غير مرخصة، والترويج لخدمات نقل غير قانونية، مقارنة بـ797 مخالفة خلال النصف الأول من عام 2025، بانخفاض بلغ 57%.

كما جرى حجز 244 مركبة مخالفة بسبب هروب سائقيها من مواقع الضبط، بانخفاض نسبته 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يُظهر فاعلية التكامل بين الجهات المعنيّة في الحد من الأنشطة غير القانونية.

أما في قطاع النقل المدرسي، فقد نفذت الهيئة أكثر من 8000 عملية تفتيش خلال العامين، أسفرت عن تحرير 654 مخالفة في النصف الأول من عام 2026 بانخفاض قدره 15% عن العام السابق، وبلغت نسبة الالتزام نحو 92%.

وفي قطاع النقل العام، نفّذت الهيئة أكثر من 1.2 مليون عملية تفتيش على مستخدمي حافلات النقل العام، ومرافق المواصلات العامة، وسائقي الحافلات، أسفرت عن تحرير أكثر من 28 ألف مخالفة، وبلغت نسبة الالتزام نحو 97.8%.

وفي إطار الرقابة على قطاع نقل الركاب بالحافلات المؤجرة والنقل السياحي والنقل الدولي، جرى تنفيذ أكثر من 12 ألف عملية تفتيش في النصف الأول من عام 2026، أسفرت عن تحرير 602 مخالفة، بنسبة التزام بلغت 95%.

وتؤكد هذه النتائج نجاح خطط الهيئة في تطوير الرقابة الميدانية والاعتماد على التحليل الذكي للبيانات لتوجيه عمليات الرقابة والتفتيش بكفاءة أعلى، وهو ما يعزز سلامة مستخدمي خدمات نقل الركاب، ويرسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في كفاءة وجودة خدمات النقل.