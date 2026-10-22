شرطة دبي تحجز 1630 مركبة بسبب الضجيج وتعديل المحركات والهياكل

حررت شرطة دبي 7735 مخالفة مرورية، وحجزت 1630 مركبة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بسبب الضجيج الناتج عن المركبات، وإجراء تعديلات غير قانونية على محركاتها وهياكلها، ضمن حملاتها المرورية للحد من السلوكيات السلبية وتعزيز السلامة على الطرق.

وأوضحت أن المخالفات شملت 2045 مخالفة وحجز 333 مركبة بسبب إحداث الضجيج، إلى جانب 5690 مخالفة وحجز 1297 مركبة لإجراء تغييرات في المحرك أو القاعدة (الشاسيه) من دون ترخيص.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن الضجيج الناتج عن المركبات والدراجات النارية، خصوصاً المعدلة محركاتها أو أنظمة العادم فيها، يتسبب في إزعاج السكان، لاسيما في المناطق السكنية وخلال ساعات الليل المتأخرة، فضلاً عن تأثيراته السلبية في الصحة العامة، واحتمالية تشتيت انتباه السائقين وزيادة مخاطر الحوادث.

وأوضح أن مخالفة قيادة مركبة تتسبب في إحداث الضجيج تستوجب غرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية، فيما تبلغ غرامة إجراء تغييرات في المحرك أو «الشاسيه» من دون ترخيص 1000 درهم و12 نقطة مرورية، إضافة إلى حجز المركبة 30 يوماً.

وأكد تطبيق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في دبي، بما يشمل رسوم فك الحجز وفقاً لطبيعة المخالفة وخطورتها والحالات المنصوص عليها في المرسوم، وكشف بن سويدان أن شرطة دبي تعتزم زيادة أعداد أجهزة رصد وقياس ضجيج المركبات، وتوسيع نطاق استخدامها في الطرق والمناطق التي تشهد هذه الممارسات، للاستفادة من التقنيات الذكية في تحديد المركبات المخالفة وضبطها.

وأشار إلى تراجع ظاهرة الضجيج الناتج عن المركبات أخيراً، نتيجة الحملات الرقابية وتنامي الوعي المجتمعي، داعياً السائقين، خصوصاً الشباب، إلى تجنب التعديلات غير القانونية، والالتزام بقواعد القيادة المسؤولة حفاظاً على راحة السكان وسلامة مستخدمي الطريق.