"فريدة بي" تظفر بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد

حققت الفرس "فريدة بي" انتصاراً ثمينا بحصادها للقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطتها السادسة التي أقيمت في مضمار جارديت العشبي في ستوكهولم يوم الجمعة 6 يونيو 2025 بالتزامن مع احتفالات السويد بعيدها الوطني وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى 50 ألف متفرج.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعما لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل.

وبختام المحطة السويدية السادسة في أجندة النسخة الثانية والثلاثين، واصلت سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المبهرة في المضامير الأوروبية ، بعد دورها الكبير في ترسيخ ريادتها وهويتها العالمية في أهم سباقات الخيل والمهرجانات الكبرى على صعيد أوروبا وأمريكا، لتؤكد قيمتها وحضورها القوي في مشهد صناعة الحقبة الجديدة للخيل العربي.

في المقابل تألقت الفرس " فريدة بي" المنحدرة من نسل (المرتجز × هانيا دي ايه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز وتحت قيادة الفارس فابيان ليفبفر في السباق الأغلى بتاريخ سباقات الخيول العربية في الدول الإسكندنافية بجائزته الـ100 ألف يورو، حيث أقيم السباق لمسافة 1500 متر عشبي ضمن فئة ليستد والمخصصة للخيول من 4 سنوات فما فوق وشهد مشاركة 9 خيول تمثل نخبة الخيل العربي في السويد وأوروبا.

وأظهرت الفرس البطلة أداءاً مميزاً في منعطف النهاية بعد أن جاءت من الخلف وانطلقت بطريقة رائعة في عمق المستقيم لتنتزع اللقب ببراعة كبيرة، تاركةً المركز الثاني للجواد "وسمي الخالدية" (غضنفر الخالدية X شذى الخالدية) تحت إشراف المدرب يانوش كوزلوفسكي وبقيادة الفارس بير أندرس غرابيرغ، فيما جاء بالمركز الثالث "جيندور دي بوزول" (المرتجز X اودجيدور دي بوزول بنت دورمان)، للمالك عمر جرجار وتحت إشراف المدربة اليزابيث بيرنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس ميكائيل فورست.

وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن 1:38.08 دقيقة، رافعةً رصيد انتصاراتها إلى 13 فوزا ، ومحققة بذلك لقب الكأس الغالية للمرة الثانية في مشوارها بعد فوزها العام الماضي بلقب سباق المحطة الهولندية.

حضر السباق وتوج الفائزين سعادة فيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ، واحمد المنصوري ممثل سفارة الدولة في مملكة السويد وسهيل زبيبي نائب رئيس جمعية الخيول العربية في السويد وسعيد المهيري ممثل اللجنة المنظمة.

من جهته، قال عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية مسلم العامري: "فخورون بالنجاحات المبهرة التي تواصل تحقيقها سباقات الكأس الغالية في مضامير أوروبا ، حيث شكل سباق السويد أحد أهم نماذج النجاح ودلالة كبيرة على مدى أهمية سباق الكأس الغالية ومكانتها المرموقة لدى ملاك ومربي الخيل العربي في كافة مضامير العالم، مبينا أن اختيار سباقات اليوم الوطني لمملكة السويد وسط حضور جماهيري كبير يترجم مدى حرص اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية على تجسيد الرؤى السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد ودوره الريادي الذي يولي أهمية كبيرة لمواصلة النقلة النوعية في مسيرة الخيل العربية، عبر التواجد في أهم السباقات العالمية، دعما لمكانة متقدمة لسباقات قوية بجوائز محفزة تخدم شريحة المربين والملاك حول العالم".

وأضاف: " نشيد بنجاحات المحطة السويدية والمشاركة الكبيرة من نخبة مرابط الخيول العربي في السويد وأوروبا، بجانب الحضور الجماهيري المميز الذي تابع السباق، كما نعرب عن اعتزازنا بالأصداء الايجابية الواسعة التي تحققها سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المضامير الأوروبية".