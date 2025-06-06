سلة شباب الأهلي تُدشّن حلم «أبطال آسيا» بلقاء بولتس الفلبيني اليوم

يدشن شباب الأهلي في السادسة عصر اليوم، مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة السلة، حين يلتقي فريق ميرالكو بولتس الفلبيني، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية في دوري مجموعات البطولة المقامة على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في منطقة الممزر بدبي، وتمتد حتى 13 الجاري، بمشاركة تسعة أندية.

وتُستهل في الثالثة عصراً أولى مباريات دوري المجموعات، بلقاء برونكوز المنغولي أمام وجيجيانج جوانجشا ليونز الصيني في المجموعة الأولى. وفي التاسعة مساء يلتقي فريق تـشـانجـوون إل جي ساكرز الكوري الجنوبي مع تاويوان بايلوتس من الصين تايبيه، ضمن المجموعة الثالثة.

ويتطلع شباب الأهلي في ظهوره الثاني على التوالي في البطولة، لتكرار إنجازه للموسم الماضي وتخطي دوري المجموعات نحو بلوغ المباراة النهائية التي خسرها أمام حامل اللقب فريق الرياضي اللبناني (96-122).

ويدرك شباب الأهلي أهمية ضربة البداية أمام بطل الفلبين، خصوصاً أن «فرسان دبي» يدخل المباراة مكتمل الصفوف، متسلحاً بعامل الثقة بالنفس والمعنويات المرتفعة، بعد حصد لقب كأس نائب رئيس الدولة الأسبوع الماضي.

ويُعوّل مدرب شباب الأهلي الصربي ميودراغ بيريسيتش على كوكبة من النجوم الذين يواصلون تسجيل المعدلات المرتفعة في الإحصاءات الموسم الحالي، يتقدمهم الدوليان: قيس عمر، والموهبة الشابة حامد عبداللطيف، ومن خلفهما الثلاثي الأميركي المحترف، ديشوندري واشنطن، وجمال هايجنز، وجيرمان لوف.