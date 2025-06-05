لاعب الشارقة السابق شوكوروف: انتظرنا 34 عاماً للصعود إلى كأس العالم

كشف لاعب الشارقة السابق والمنتخب الأوزبكي، شوكوروف، عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ أوزبكستان، مشيراً إلى أن الشعب الأوزبكي انتظر 34 عاماً من أجل هذه اللحظة التاريخية.

وضمن منتخب أوزبكستان التأهل للمونديال بعد التعادل أمام منتخب الإمارات من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وقال شوكوروف لـ«الإمارات اليوم»: «سعادة لا توصف وفرحة كبيرة. كنا نعلم منذ بداية التصفيات أننا قادرون على التأهل، وقد تحقق ذلك هنا في الإمارات، البلد الذي أحبها كثيرًا. أعتذر لزملائي السابقين وأتمنى لهم التوفيق في مباراة الملحق. كنا نلعب من أجل هذه الفرحة التاريخية، وأخيرًا، منتخب أوزبكستان في كأس العالم».

وأضاف: «كنا نعلم حاجة منتخب الإمارات للفوز، وحاولنا امتصاص قوتهم الهجومية ونجحنا في ذلك، وخرجنا بما نريد. التعادل في مباراة صعبة وأمام جمهور كبير. كنا حريصين طوال المباراة على عدم منح لاعبي الإمارات أي فرصة للوصول إلى مرمانا. وأعتقد أن الفرص التي سنحت لهم لم تكن خطيرة. وكنا نحن الأقرب إلى التسجيل. لن أنسى المواسم التي لعبتها هنا في الإمارات، وكانت النهاية رائعة بالتأهل إلى كأس العالم من أرضها أيضًا. أنا سعيد جدًا بالتأهل المباشر».