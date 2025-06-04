«الأبيض» يختتم تحضيرات مباراة أوزبكستان اليوم

يؤدي منتخب الإمارات لكرة القدم، مساء اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي تدريبه الأخير، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره المنتخب الأوزبكي، غداً، في الثامنة مساء، ضمن الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، علماً أن الجهاز الفني كان قد اختار 27 لاعباً لخوض المباراة.

وخاض المنتخب، حتى الآن، ثماني حصص تدريبية تحت قيادة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، من دون أن يخوض أي مباراة ودية قبل مواجهة أوزبكستان.

ويركز الجهاز الفني للمنتخب خلال التدريب الأخير اليوم على الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين من الجوانب كافة، ووضع اللمسات النهائية على التشكيلة الأساسية للمباراة.

وشهدت التدريبات السابقة تركيز المدرب كوزمين على نقاط فنية أساسية عدة، تمثّلت في التعرف إلى إمكانات اللاعبين الفنية، وجاهزية كل لاعب، بجانب العمل على تطبيق خططه الفنية والتكتيكية، والوقوف كذلك على مدى استيعاب اللاعبين للطريقة التي يلعب بها المدرب، والوصول إلى ملامح التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الأبيض الإماراتي المباراة.

وسادت تدريبات المنتخب أجواء إيجابية في أوساط اللاعبين، حرصاً منهم على الظهور المشرف في هذه المباراة التي تُعدّ مصيرية بالنسبة للمنتخب في حصد بطاقة التأهل المباشر للمونديال من عدمه.

يذكر أن المنتخب كان قد بدأ إعداده للمباراة من خلال معسكر مغلق في دبي، أدى خلاله خمس حصص تدريبية على ملعب زعبيل في نادي الوصل قبل أن ينتقل الإعداد الأحد الماضي إلى أبوظبي، حيث خاض المنتخب المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد.