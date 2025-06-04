دبي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب

تستضيف دبي، من السابع إلى 14 ديسمبر المقبل، دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 45 دولة.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال مراسم توقيع عقد استضافة الحدث، أمس، في مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية بدبي، وحضره رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد.

ووجّه رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حرصه لاستمرارية الألعاب الآسيوية للشباب، بعد أن كانت مهددة بالإلغاء، في ظل اعتذار أوزبكستان عن عدم استضافتها، مؤكداً أن إقامتها في دبي يدل على حرص الإمارات على نهجهما الدائم لدعم «أصحاب الهمم» في كل المجالات.

وأثنى العصيمي على نادي دبي لأصحاب الهمم لاستضافة الحدث الآسيوي المهم، مبيناً أن النادي يواصل التزامه نحو الريادة العالمية، وإظهار هويته نحو مواصلة تطوير الحركة البارالمبية الدولية.

وقال العصيمي، في تصريحات صحافية، إن «مسؤولية استمرار ألعاب الشباب في أكبر قارات العالم تدخل ضمن الأهداف الاستراتيجية للحركة البارالمبية القارية، وفق النهج المرسوم، بهدف الاستثمار في جيل المستقبل».

وأوضح: «كرست اللجنة البارالمبية الآسيوية في استراتيجيتها شعار تطوير اللاعبين منذ النشء وحتى الاحتراف، في طريق واضح بمختلف المسابقات، وتأهيل الكوادر التي تعمل مع اللاعب من مدربين واختصاصيين ومصنفين».

من جهته قال رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد: «على مدى سنوات اكتسبت الإمارات ودبي مكانة مرموقة من خلال استضافة العديد من كبرى الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية الناجحة، لتؤكد مجدداً مواصلة تعزيز هذه الصورة، وتقدم للعالم تجارب مذهلة، تاركةً أثراً يحتذى به على الصعيد الآسيوي».

وأضاف: «نتطلع لتقديم نسخة متميزة، وبذل أقصى الجهود لتكون الألعاب الأقوى والأفضل بتاريخ الدورات الآسيوية للشباب».