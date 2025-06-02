الكاميروني بيير كوندي ينضم لصفوف خورفكان

أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب الكاميروني، بيير كوندي (29 عاماً)، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، وسبق للاعب تمثيل فريق دبا الحصن في الموسم المنصرم من دوري أدنوك للمحترفين، ويلعب في خط الوسط، وكان لاعباً مؤثراً في صفوف الفريق، إذ سجل سبعة أهداف، كما أسهم في كثير من الأهداف المؤثرة. ويجيد كوندي اللعب في خط الوسط، ويتميز باللياقة البدنية العالية، وسبق له اللعب في منتخب الكاميرون. وتم التعاقد معه بناء على توصية من المدير الفني الجديد لفريق خورفكان، حسن العبدولي.