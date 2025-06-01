يونايتد يظفر بدوري الدرجة الثالثة

تُوج فريق يونايتد بطلاً للنسخة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الثالثة، بعد تعادله مع فريق «365» بهدف لمثله، أول من أمس، على ملعب مدينة دبي الرياضية، في ختام مباريات الفريق في المسابقة.

وسجل هدف يونايتد، ماكا سوسوكو، بينما سجل هدف فريق «365» ابيس ديمبا.

وجمع فريق يونايتد بطل الدوري 82 نقطة في 30 جولة، حيث فاز في 26 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، ولم يخسر طوال مشواره في المسابقة، فيما نال فريق دبا مركز الوصافة بـ78 نقطة.

وسلم الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، أعضاء فريق يونايتد الميداليات الذهبية ودرع البطولة، بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات يحيى خلف المطروشي.

يذكر أن غلف يونايتد تُوج بالنسخة الأولى من المسابقة 2021-2022، وحصد رويال درع المسابقة في موسم 2022-2023، بينما نال «الصقور العربية» لقب النسخة الثالثة في موسم 2023-2024.