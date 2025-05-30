راضي شنيشل: فرصة منتخب الإمارات كبيرة في التأهل لمونديال 2026

وصف المدرب السابق لمنتخب العراق المدرب الحالي لفريق الكهرباء العراقي، راضي شنيشل، فوز فريق الشارقة ببطولة «دوري أبطال آسيا 2» بالمستحق، مشيراً إلى أن نادي الشارقة يمتلك التاريخ الكبير، ويضم في صفوفه مجموعة رائعة من اللاعبين، مبيناً أنه شعر بالسعادة لفوز «الملك» باللقب الآسيوي، متمنياً له المزيد من النجاح في المواسم المقبلة.

وسبق للعراقي راضي شنيشل اللعب في صفوف الشارقة، في موسم 1998-1999.

وبخصوص رؤيته لحظوظ المنتخب الإماراتي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، قال شنيشل لـ«الإمارات اليوم»: «منتخب الإمارات يمتلك فرصة كبيرة للتأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة في 2026، سواء كان تأهلاً مباشراً أو عبر الملحق، وذلك لما يمتلكه من مجموعة رائعة من اللاعبين الذين أتوقع أن تكون لهم بصمة كبيرة في التصفيات، وسينافس لآخر فرصة، خصوصاً بوجود أكثر من فرصة أمامه للتأهل».

وتابع شنيشل: «لعبت مع خيرة لاعبي الشارقة الذين يعتبرون ضمن أفضل اللاعبين في الإمارات في السنوات الماضية، منهم محسن مصبح وعلي ثاني وعبدالعزيز العنبري، والشقيقان إبراهيم وعيسى مير وحسين غلوم، وأحمد إبراهيم، ولاأزال على تواصل مع أغلبهم».

وكشف شنيشل عن تلقيه عروضاً للتدريب في عدد من الأندية الإماراتية خلال فترات سابقة، مضيفاً: «لم تصل المفاوضات إلى النهاية السعيدة، كون العروض التي قدمت لي لم تكن بمستوى طموحي، وكذلك بسبب وجود بعض العقبات في نص العقود».

وأشار إلى أنه يتابع مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ولاحظ أن المنافسة على درع الدوري لاتزال تنحصر بين مجموعة من الفرق التي تنافس عادة على اللقب، كما أكد أنه على تواصل مستمر مع نخبة من المدربين العراقيين الذين يعملون بمهام مختلفة في الأندية الإماراتية، منهم الدكتور جمال صالح، وعبدالوهاب عبدالقادر، ومدربو الحراس قاسم محمد، وعامر عبدالوهاب، ونعمت عباس.

وتحدث شنيشل عن قدرة اللاعب الخليجي في الاحتراف بالدوريات الأوروبية، وقال: «اللاعب العربي يحتاج إلى تغيير عقليته الكروية وثقافته الرياضية، لأن اللاعبين في الدوريات العالمية يضعون العمل والاحتراف في مقدمة أولوياتهم الأساسية».

وبخصوص تعاقد الكثير من الأندية في الدوريات العربية مع مدربين أجانب على حساب المدرب المواطن، أكد شنيشل أنه مع التعاقد مع المدرب الأجنبي القادر على عمل الإضافة الفنية مع فريقه مستثمراً خبرته، وليس اسمه مدرباً أجنبياً وفي الوقت نفسه هناك كثير من المدربين المواطنين ممن لديهم عقلية متطورة، ويمتلكون شخصية قوية ولديهم معلومات جيدة ونجاحات تتكلم عنهم، لذلك لابد من الاستعانة بهم.

وقال شنيشل إن «المدرب الإماراتي قادر على النجاح في الدوري العراقي، إذا أتيحت له الفرصة، ومنهم المدربون الدكتور عبدالله مسفر وحسن العبدولي وعبدالمجيد النمر وبدر طبيب الشحي وآخرون، وقد شاهدنا نجاحات كبيرة لمدربين من مصر وسورية وقطر في الدوري العراقي».

وكشف المدرب شنيشل أن دوري نجوم العراق يحتاج إلى 10 سنوات كي يصبح بقوة الدوريات الآسيوية.