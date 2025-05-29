كأس السلة يهدي «سلطان النصر» النجمة الـ 10

أهدى لقب كأس الإمارات لكرة السلة قائد فريق النصر، صالح سلطان، النجمة الـ10 على صعيد البطولات التي حققها مع الفريق الأول، عقب قيادته الفريق، أول من أمس، للفوز على شباب الأهلي (78-71)، في المباراة النهائية التي استضافتها صالة نادي كلباء.

وقال صالح سلطان لـ«الإمارات اليوم»: «كأس الإمارات عوّض الفريق عن موسم صعب عانى فيه الإصابات والغيابات المؤثرة التي ألقت بظلالها على عدم قدرة الفريق على بلوغ نهائي الدوري»، مشيراً إلى أن «النصر دخل كأس الإمارات وعينه على الاحتفاظ بالكأس للعام الثاني على التوالي، في دفعة معنوية لاستهلال (العميد)، غداً، كأس نائب رئيس الدولة بطموح جمع ثنائية الموسم».

وعن المباراة النهائية، قال: «ركز الجهاز الفني خلال مجريات المباراة على بقاء النتيجة متقاربة أمام فريق قوي نجح أخيراً في التتويج بلقب (بطل المنطقة الخليجية) في دوري سوبر غرب آسيا، لننجح من خلال اكتمال صفوف (العميد) في إنهاء الربع الأول متقدمين بفارق نقطتين، وفي الوقت الذي ذهب الربع الثاني لمصلحة شباب الأهلي، وضعنا كامل الضغط على المنافس في الربع الثالث الذي عادة ما يمثل نقطة التحول في مباريات كرة السلة، وهو ما نجحنا فيه، قبل أن نتفوق مجدداً بنتيجة الفترة الرابعة»، وأضاف: «عمدت إدارة الألعاب الجماعية في النادي منذ موسمين على إعادة بناء الفريق، والدفع بعناصر شابة أثبتت حضورها وموهبتها ليس على صعيد النادي فحسب، بل في قائمة المنتخب الوطني، وكنا قريبين من حصد لقب الدوري في الموسمين الماضيين، لنضع ضمن أهدافنا للموسم الحالي التأكيد على الهوية المتجددة، وأننا نمتلك فريق بطولات، إلا أن الإصابات المؤثرة ظهرت في أوقات حساسة من الموسم، منها الدولي الجزائري محمد حراث».

واختتم: «فخور بإهداء جمهور النصر إنجازاً جديداً على صعيد بطولات السلة، في فريق تدرجت معه منذ المراحل السنية، خصوصاً أن كأس الإمارات يمثل الإنجاز الـ10 في مسيرتي مع فريق الرجال».