10 ميداليات آسيوية لـ «أبيض الجوجيتسو»

حصد منتخب الإمارات 10 ميداليات (ثلاث ذهبيات، وفضيتان، وخمس برونزيات) في النسخة التاسعة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، لترتفع حصيلة المنتخب الإجمالية إلى 22 ميدالية.

وحصل على الميداليات الذهبية كل من مريم آل علي (45 كغم) وراشد الشحي (56 كغم) وعمار الحوسني (94 كغم)، فيما أحرز الفضيتين كل من عائشة الشامسي (45 كغم) والعنود الحربي (48 كغم)، وحصد الميداليات البرونزية كل من العنود الحوسني (57 كغم) وراشد الهيمني (فوق 94 كغم) وسعيد النعيمي (62 كغم) وأحمد أنديز (بوزن 69 كغم) وفهد الحمادي (77 كغم).