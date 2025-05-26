المسكري مديراً تنفيذياً لشركة بني ياس لكرة القدم

أعلنت شركة بني ياس لكرة القدم عن تعيين صقر المسكري مديراً تنفيذياً للشركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري ودفع عجلة التطوير في المنظومة الرياضية للنادي، موجهة الشكر إلى المدير التنفيذي السابق لشركة كرة القدم سالم عبيد الزعابي.

وقالت شركة بني ياس لكرة القدم في بيان اليوم الإثنين: "يتمتع صقر المسكري بخبرة واسعة في الإدارة الرياضية وقيادة الفرق المؤسسية، حيث شغل عدة مناصب قيادية ساهم من خلالها في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق نتائج نوعية في القطاع الرياضي حيث كان رئيس قسم الأنشطة الرياضية في مجلس ابوظبي الرياضي، علاوةً على مسيرته الرياضية كلاعب سابق في فريق السلة في نادي بني ياس".

وأكدت إدارة نادي بني ياس أن "هذا التعيين يأتي ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى بناء إدارة احترافية قادرة على مواكبة التطلعات وتطوير العمل المؤسسي، بما يواكب طموحات النادي وجماهيره في المرحلة المقبلة".

من جهته، أعرب صقر المسكري عن شكره وتقديره لثقة مجلس إدارة النادي، مؤكداً عزمه على تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الإداري والفني داخل شركة كرة القدم، والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة.