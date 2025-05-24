كوزمين يطلب «أشرطة فيديو» لمنتخبي أوزباكستان وقيرغيزستان

علمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الجديد الروماني أولاريو كوزمين طلب أشرطة فيديو للمباريات الأخيرة لمنتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان، وذلك للعمل على إجراء تحليل فني للمستوى الفني لكل منتخب والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، وذلك قبل مواجهتهما يومي الخامس والعاشر توالياً ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، علماً بأن مباراة الشارقة مع الوصل غداً ضمن الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين ستكون آخر مهمة للمدرب كوزمين مع «الملك»، إذ سينتقل رسمياً لقيادة المنتخب، بعدما قاد الشارقة لأربعة مواسم بدأت منذ نوفمبر 2021 وحقق معه نجاحات كبيرة كان آخرها الفوز بـ«دوري أبطال آسيا 2» لأول مرة في تاريخ النادي.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب تجمعاً داخلياً في دبي اعتباراً من الثلاثاء المقبل وذلك للتحضير لمباراتي أوزبكستان وقيرغيزستان.

وكان اتحاد الكرة قد وقع في أبريل الماضي عقداً لمدة عامين حتى 2027 مع المدرب الروماني كوزمين لتولي تدريب المنتخب في الفترة المقبلة بعد إقالة المدرب السابق البرتغالي باولو بينتو بسبب تراجع نتائج المنتخب.

وأمام الأبيض الإماراتي فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم لكن بشرط الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان إلى جانب خسارة أوزبكستان أمام قطر في الجولة الأخيرة في هذه التصفيات، وأمام المنتخب أيضاً فرصة التأهل إلى كأس العالم عن طريق الملحق في حال أخفق في التأهل المباشر.

ويحتل المنتخب حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة خلف كل من المنتخب الإيراني المتصدر بـ20 نقطة والذي تأهل رسمياً إلى كأس العالم، فيما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد المنتخب القطري في المركز الرابع بـ10 نقاط، وقيرغيزستان خامساً بست نقاط، بينما يحل المنتخب الكوري الشمالي في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني للمنتخب سيركز في اختياراته للقائمة الجديدة على العناصر الأكثر جاهزية وبروزا فنياً ومشاركة مع أنديتهم، واستبعاد بعض العناصر التي كانت تتواجد في عهد المدرب السابق البرتغالي باولو بينتو على الرغم من أنها لم تكن تشارك بصفة أساسية مع فرقها.