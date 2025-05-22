الإمارات تفوز على بنغلاديش في الكريكيت

حقق منتخب الإمارات للكريكيت فوزاً مثيراً على بنغلاديش في ختام سلسلة مواجهات المنتخبين، التي جرت على استاد الشارقة الدولي للكريكيت، على مدار الأسبوع الماضي، وشهدت حضوراً كبيراً للجمهور من داخل الدولة وخارجها.

وبهذا الفوز أصبح منتخب الإمارات أول عضو مشارك في المجلس الدولي للكريكيت «ICC»، يحقق أكثر من 200 نقطة ضد دولة كاملة العضوية، وهي دولة بنغلاديش.

وكان لنجمَي المنتخب، القائد محمد وسيم والرامي الأيسر محمد جواد الله، دور مهم في حسم المواجهة الأخيرة أمام منتخب بنغلاديش العتيد بلاعبيه المخضرمين.

وكانت لخسارة المنتخب في بداية مشواره في سلسلة المواجهات يوم السبت الماضي بفارق 27 نقطة دور مهم في تعزيز قوة لاعبيه، وتحفيزهم للفوز بآخر مواجهتين.

من جانبه، أكد عضو إدارة مجلس الإمارات للكريكيت، والمتحدث الرسمي باسم المجلس زايد عباس سعادته الكبرى بنتائج المنتخب الذي يسير بثبات إلى الأمام.