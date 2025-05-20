الشارقة تستقبل «ملك آسيا» التاريخي

حظيت بعثة الشارقة بطل آسيا باستقبال حافل في مطار الشارقة الدولي الخاص بعد عودتها، أمس، بطائرة خاصة قادمة من سنغافورة، عقب فوز الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للأندية 2، إثر تغلبه على فريق ليون سيتي سايلورز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، التي أقيمت، أول من أمس، على ملعب «بيشان».

واحتشد عدد كبير من أقطاب نادي الشارقة والرياضيين والجمهور لاستقبال الفريق بالورود، عند وصوله مباشرة إلى أرض المطار، في مشهد رائع تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق للنادي وللكرة الإماراتية بصفة عامة.

وتقدم البعثة الشرقاوية التي عادت من سنغافورة، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، خالد عيسى المدفع، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.

ورغم حالة الإرهاق التي بدت على اللاعبين والضغوط النفسية التي عاشوها خلال المباراة التاريخية، فضلاً عن رحلة السفر الطويلة حيث غادرت الطائرة سنغافورة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وذلك بعد ساعات قليلة من تتويج الفريق بطلاً لآسيا، لتصل الساعة 10.20 صباح أمس إلى مطار الشارقة، فإن الابتسامة كانت تعلو وجوه اللاعبين من حفاوة الاستقبال الذي وجدوه، وهم يعودون بكأس البطولة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس شركة الشارقة لكرة القدم خالد عيسى المدفع، إن فرحتهم لا توصف بعد حصول الشارقة على الإنجاز التاريخي بالفوز باللقب الآسيوي لأول مرة في تاريخ النادي، مؤكداً أن القادم سيكون أفضل.

وأثنى المدفع على حفاوة الاستقبال الرائع الذي حظي به الفريق وكان له أثر إيجابي في اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وكل أفراد البعثة. وأضاف المدفع لـ«الإمارات اليوم»: «هذا الحلم تحقق بوقفة الجميع سواء من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية أو الجماهير»، مشيراً إلى أن «الشارقة بدأ هذا الموسم بالمنافسة على جميع البطولات وجاء ختامها مسكاً بالفوز باللقب الآسيوي، ونأمل أن يكون هذا الإنجاز دافعاً قوياً لتحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة».

من جانبه، وصف عضو شركة الشارقة لكرة القدم، جمال بوهندي، الاستقبال الذي حظي به الفريق في المطار عقب عودته حاملاً لقب البطولة الآسيوية، بالرائع، معتبراً أن هذا الاستقبال المميز دليل على اهتمام كل الرياضيين بالإنجاز التاريخي الذي حققه نادي الشارقة، وقال بوهندي لـ«الإمارات اليوم»: «هذا الاستقبال الحافل يُعد أيضاً رسالة إلى اللاعبين بأن من يحقق إنجازاً للوطن فإنه سيحظى بتقدير كبير».

وأشار بوهندي إلى أن هذا الإنجاز سيكون لبنة أساسية لمزيد من الإنجازات للنادي في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن الفريق سيعود بعد الاحتفال إلى استكمال مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تبقت له مباراتان أمام كل من خورفكان والوصل في الجولتين 25 و26 على التوالي.

عيسى هلال: اللاعبون كانوا عند حسن الظن



قال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، إن فوز الشارقة بلقب دوري أبطال آسيا للأندية 2، جاء بعد ملحمة كروية تاريخية للفريق في نهائي البطولة أمام فريق ليون سيتي سايلورز السنغافوري، ليدخل بذلك الفرحة الكبيرة على الجميع، متوجاً جهوده بإنجاز تاريخي.

وأضاف عيسى هلال لـ«الإمارات اليوم»: «رغم الحديث الذي سبق المباراة النهائية في البطولة الآسيوية لاسيما موضوع الملعب، فإن اللاعبين لم يتأثروا بهذه الأمور وكانوا عند حسن الظن بهم وتحلوا بالتركيز الذهني العالي».

خالد المدفع:

. الشارقة بدأ هذا الموسم بالمنافسة على جميع البطولات وجاء ختامها مسكاً.

. الحلم تحقق بوقفة جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والجماهير.