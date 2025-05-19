فريق الإمارات يتقلد برونزية مونديال "الدراجات المائية"

اختتم فريق الإمارات للدراجات المائية مشاركته في بطولة العالم بمدينة أوساكا اليابانية، بحصد الميدالية البرونزية عبر المتسابق علي عيسى آل علي، في فئة الناشئين (4 ستروك)، بالإضافة إلى تحقيق نتائج قوية في البطولة.

وضم فريق الإمارات 6 متسابقين هم: عبدالله عبدالرحمن الحمادي، وخليفة خالد، ومحمد محسن إبراهيم، وأحمد سهيل الطاير، وسيف راشد الشويهي، وعلي عيسى آل علي.

وأكد جمال الجناحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن المستويات المتطورة لأبناء الإمارات، تعكس الطموح والموهبة، والإصرار على إظهار الصورة المعبرة عن تطور اللعبة، بفضل دعم الاتحاد، لتطوير الرياضات البحرية، وتمكين الأبطال من تحقيق الإنجازات، مشيداً في الوقت نفسه بالدعم الاستراتيجي من شركة دلما للصناعات والتجهيزات البحرية "دلما مارين"، لأبطال الإمارات ومشاركتهم في البطولة.