أندية «دبي» و«الشارقة» تهيمن على ألقاب «دوري الكاراتيه»

تُوّجت أندية دبي والشارقة: «شرطة دبي» و«الشارقة للألعاب الفردي» و«كلباء الرياضي» و«الشارقة الرياضي للمرأة»، بألقاب الدوري العام للكاراتيه لموسم 2024-2025، لفئات السيدات والرجال والناشئين والناشئات، وذلك في ختام منافسات «الكوميتيه» التي جرت، أول من أمس، في صالة نادي الشارقة، بمشاركة 86 لاعباً ولاعبة.

وجاءت تتويج أندية دبي والشارقة بناء على احتساب نقاط المجموع العام للفِرَق في منافسات «الكاتا» و«الكوميتيه»، لتتوج فِرَق نادي «شرطة دبي» بدرع الدوري العام للسيدات، فيما ذهبت درع دوري الرجال لنادي الشارقة للألعاب الفردية، وحصل نادي كلباء على درع دوري الناشئين، وتُوّجت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة بدرع دوري الناشئات.

وشهدت الجولة الختامية في منافسات «الكوميتيه» صدارة لاعبات شرطة دبي لفئة السيدات، تلاها نادي الشارقة الرياضي للمرأة ثانياً، فيما ذهبت صدارة الناشئات للاعبات نادي الشارقة، على حساب لاعبات نادي شباب الأهلي اللواتي حللن في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث للاعبات شرطة دبي.

وفي منافسات الذكور، هيمن نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية على منافسات فئتي الرجال والناشئين، فيما حل نادي الذيد وصيفاً لمنافسات الرجال على حساب نادي شرطة دبي الذي حل ثالثاً، بينما حل شباب الأهلي ثانياً لفئة الناشئين على حساب نادي كلباء الذي حل ثالثاً.