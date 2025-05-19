ظهور أخير للعين في «دار الزين».. و«ديربي» مشتعل بين الوحدة والجزيرة

تتجه الأنظار اليوم إلى ثلاث مواجهات ساخنة، تتقاطع فيها حسابات التأهل الآسيوي مع طموحات تحسين المراكز، بينما يدخل بعضها بطابع «الديربي» المنتظر، وذلك في انطلاقة منافسات الجولة الـ25 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي تُستكمل، غداً، بثلاث مواجهات أخرى، ويُسدل الستار عليها الخميس المقبل.

العين - عجمان

سيكون استاد هزاع بن زايد، في الساعة 18:10، مسرحاً لمواجهة العين وضيفه عجمان، في آخر ظهور لأصحاب الأرض على ملعبهم هذا الموسم قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، ويحتل «الزعيم» المركز الخامس برصيد «40 نقطة»، ولاتزال آماله قائمة في خطف مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا «النخبة»، رغم أن تحقيق ذلك يعتمد على نتائج الفرق المنافسة في الجولات الأخيرة، أما عجمان - الذي ضَمِنَ البقاء رسمياً في دوري المحترفين بعد هبوط فريقي دبا الحصن والعروبة - فيسعى إلى استثمار ما تبقى من جولات، لتحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز الـ10 برصيد «27 نقطة».

كلباء - النصر

يخوض النصر مواجهة لا تخلو من الصعوبة عندما يحل ضيفاً على كلباء، في الساعة 18:10، في لقاء يتطلع من خلاله «العميد» صاحب المركز السابع «35 نقطة» للخروج بنتيجة إيجابية، تمنحه دفعة معنوية وحقيقية قبل الجولات الختامية، بعد أن شهدت مبارياته الأخيرة تذبذباً في النتائج بتعادلين متتاليين.

من جهته، يسعى كلباء صاحب الأرض، الذي يحتل المركز التاسع برصيد «31 نقطة»، إلى تثبيت قدميه في المنطقة الدافئة، مستعيناً في ذلك بالحالة المعنوية المرتفعة، بعد انتصاره في آخر ثلاث جولات على التوالي.

ويُدرك كلا الفريقين أن أي نتيجة إيجابية اليوم قد تُحدِث فارقاً كبيراً في المراكز والجوائز المالية المقبلة، إذ تعتمد الفرق على نظام الحوافز المعتمد من رابطة دوري المحترفين، ما يجعل النقاط الثلاث اليوم، مطلباً أساسياً لتحديد حجم المكافآت.

الوحدة - الجزيرة

تتجه الأنظار في الساعة التاسعة مساء إلى استاد آل نهيان، الذي يحتضن قمة «ديربي أبوظبي» المرتقبة بين الوحدة وضيفه الجزيرة، في مباراة تحمل طابعاً تنافسياً خاصاً، رغم تباين طموحات الفريقين مع اقتراب ختام الموسم، ويدخل الوحدة اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد «44 نقطة»، بفارق نقطة واحدة عن الشارقة صاحب المركز الثاني، ويملك «العنابي» فرصة حقيقية لاقتناص الوصافة، بشرط الفوز وانتظار تعثر الشارقة، ويُعدّ الانتصار الخيار الوحيد أمام الوحدة لضمان مقعد رسمي في إحدى البطولات الآسيوية، على أن تحسم الجولة الأخيرة هوية البطولة التي سيتأهل إليها، سواء كانت دوري أبطال آسيا «النخبة» أو «دوري أبطال آسيا 2».

في المقابل، يخوض الجزيرة المباراة بأريحية نسبية، بعد أن فقد فرصة المنافسة على مركز آسيوي، مكتفياً بالمركز السادس برصيد «35 نقطة»، ومع ذلك، يسعى «فخر أبوظبي» إلى تحقيق انتصار معنوي على جاره التقليدي، خصوصاً بعد تتويجه أخيراً بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب شباب الأهلي، في خطوة أنقذت موسمه من الخروج خالي الوفاض.