نخبة الخيول تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة في «بريكنس ستيكس»

بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم المحطة الرابعة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الـ32، وذلك على مضمار بيملكو العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية، ضمن فعاليات النسخة الـ150 من مهرجان «بريكنس ستيكس» العالمي.

وتُقام سلسلة جولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة حول العالم، تأكيداً على حرص دولة الإمارات على دعم صناعة الخيل العربي عالمياً، وتعزيز حضوره في المحافل الدولية، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الثقافي الأصيل لدولة الإمارات.

وسيُقام سباق الكأس لمسافة 1700 متر ضمن الفئة الأولى، بمشاركة نخبة من الخيول المصنفة عالمياً والمخصصة للأعمار من أربع سنوات فما فوق، بجوائز تبلغ 200 ألف دولار، ويُعد أبرز أشواط أمسية السباقات التي تتضمن 14 شوطاً.

ويشهد السباق مشاركة قوية من مرابط وإسطبلات الخيول العربية في الولايات المتحدة، من أبرزها الجواد «دايموند جيم إيه إيه»، بطل نسخة 2023، إلى جانب «آر بي ماذر لود»، و«إيه إيه تيك تشانس»، و«دبليو إم إيه سموك سيجنل»، وغيرها من الخيول البارزة.

وأكد أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، فيصل الرحماني، أن تنظيم السباق ضمن مهرجان «بريكنس ستيكس» يجسد مكانة الكأس الغالية على الساحة العالمية، ويعكس الدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتطوير سباقات الخيل العربي وتعزيز حضورها الدولي.

يُذكر أن الكأس شهدت خلال الأعوام الماضية تتويج عدد من الأبطال، من أبرزهم «باديس دي»، و«كويك اند رييز»، و«هياب الزمان»، و«آر بي ماليكسيس».