ألميدا يُفضّل النصر على تدريب أسطورة ريال مدريد

أكدت وسائل إعلام مكسيكية أن المدرب الأرجنتيني ماتياس ألميدا، رفض أخيراً محاولة من نادي مونتيري المكسيكي للتعاقد معه، مبينة أنه اختار الانتقال لتدريب نادي النصر الإماراتي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «تي إم دبليو»، أن ماتياس ألميدا افترق عن نادي أيك أثينا اليوناني، حيث ذكر النادي في بيان رسمي، انتهاء مهمة المدرب البالغ 51 عاماً مع الفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيانه: «يعلن نادي أيك أثينا إنهاء تعاونه مع المدرب الحالي للفريق الأول، ماتياس ألميدا، حيث قاد الفريق منذ موسم 2022-2023، ولقد حقق بصفته مدرباً لأيك أثينا، إنجازاً تاريخياً بثنائية الدوري والكأس في عام 2023، ونتمنى له التوفيق في مسيرته».

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الأرجنتيني تلقى مفاوضات جادة لقيادة مونتيري المكسيكي، ليخلف مواطنه مارتن ديميكيليس، حيث أبدى النادي الذي يلعب في صفوفه أسطورة ريال مدريد السابق، سيرجيو راموس، اهتماماً به، لكنه في طريقه للانتقال إلى تدريب نادي النصر الإماراتي.

وأضافت: «على الرغم من أن مونتيري سيخوض كأس العالم للأندية الشهر المقبل، إذ يلعب في المجموعة الخامسة التي تضم إنتر ميلان الإيطالي، وأوروا الياباني، وريفر بليت الأرجنتيني، فإن ماتياس ألميدا اختار خوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي».

ويمتلك ألميدا خبرة كبيرة في الدوري المكسيكي، حيث قاد فريق تشيفاس من 2015 إلى 2018، وفاز بلقبين في كأس المكسيك 2015 و2017، وكأس السوبر المكسيكي 2016، ولقب الدوري المكسيكي 2017، وهو آخر ألقاب الفريق في الدوري، وقاده للفوز بلقب دوري أبطال «الكونكاكاف» في عام 2018.

وانتقل المدرب الأرجنتيني لاحقاً إلى سان خوسيه إيرثكويكس في الدوري الأميركي لكرة القدم، لكنه لم يحقق أي لقب معه، كما أدار ألميدا أيضاً فريقي بانفيلد وريفر بليت في الأرجنتين، إضافة إلى أيك أثينا، حيث فاز بكأس اليونان وكأس السوبر في عام 2023. يذكر أن نادي النصر يقوده حالياً المدرب الهولندي ألفريد شرودر، حيث ينتهي عقده مع «العميد» بنهاية الموسم الحالي.