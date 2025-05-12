«شرطة دبي» و«الشارقة» بطلا دوري الكاراتيه

تُوّج فريقا الشارقة للألعاب الفردية وشرطة دبي بلقب بطولة الدوري العام للكاراتيه لمسابقتَي الكاتا والكوميتيه، بعد ختام الموسم، أول من أمس.

وحقق فريق الشارقة للألعاب الفردية لقبَي الأشبال والشباب، فيما تُوّجت شرطة دبي بلقبَي فئتي الناشئات والشابات.

وتصدرت شرطة دبي البطولة في فئة الناشئات، تلاها نادي الشارقة الرياضي للمرأة ثانياً، ثم نادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً.

وفي فئة الشابات تصدّر نادي الشارقة لرياضة المرأة، تلاه فريق شرطة دبي ثانياً، وحلَّ نادي شباب الأهلي ثالثاً.

وتصدر نادي الشارقة فئة الأشبال، تلاه نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً، ونادي الذيد ثالثاً، كما تصدر فئة الشباب، التي جاء فيها نادي كلباء الرياضي ثانياً، و«شرطة دبي» ثالثاً.