170 لاعباً ببطولة براعم اليد في الشارقة‎

أطلق “مجلس الشارقة الرياضي” بطولة براعم كرة اليد بأندية الإمارة بمشاركة 8 أندية و9 فرق تضم 170 لاعبا وتقام مبارياتها بصالات نادي مليحة الثقافي الرياضي ونادي خورفكان الرياضي الثقافي.

وتضم البطولة التي تجري منافساتها حاليا فرق الشارقة (أ) والشارقة (ب) والمدام ومليحة وخورفكان وكلباء والذيد والبطائح ودبا الحصن.

وتأهل للمرحلة النهائية فرق الشارقة (أ) والشارقة (ب) وكلباء والمدام على أن تختتم البطولة يوم 17 مايو الجاري بصالة نادي الشارقة الرياضي.