ليون سيتي: لن نشعر بالرهبة أمام الشارقة رغم وجود كايو وتاعرابت وبالعربي

بدا فريق ليون سيتي سايلورز السنغافوري لكرة القدم، مهتماً بمتابعة أخبار فريق الشارقة، وذلك قبل المواجهة التاريخية المرتقبة بينهما يوم 18 مايو الجاري على ملعب «بيشان» في سنغافورة في نهائي «دوري أبطال آسيا-2»، إذ ذكر نادي ليون سيتي الملقب بـ«البحارة» على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»: «رغم أننا نواجه فريقاً يضم لاعبين مميزين، إلا أننا لن نشعر بأي رهبة أو خوف أمامه، ونتطلع إلى الاستفادة من اللعب على أرضنا ووسط جمهورنا».

ويبدو أن الفريق السنغافوري يعرف الكثير عن فريق الشارقة، إذ ذكر أن قوة «الملك» تكمن في الثلاثي كايو لوكاس وعادل تاعرابت وفراس بالعربي.

وأضاف النادي: «يواصل نادي ليون سيتي سايلورز، رحلته القارية الرائعة عندما يستضيف نادي الشارقة الإماراتي بقيادة نجم توتنهام هوتسبير وكوينز بارك رينجرز السابق عادل تاعرابت، إذ تُشكل زيارة الشارقة تحدياً صعباً لـ(البحارة)، كما يضم الفريق لاعبين مميزين آخرين، مثل صانع ألعاب بنفيكا السابق كايو لوكاس، والتونسي الدولي فراس بالعربي، وغويلهيرمي بيرو، الذي لعب مع منتخب البرازيل تحت 23 عاماً ومع ذلك، لا يشعر (البحارة) بأي رهبة بعد التغلب على فرق قوية من تايلاند والصين واليابان وأستراليا، بعد أن أصبحنا أول فريق سنغافوري يتأهل إلى نهائي إحدى بطولات الأندية الآسيوية الكبرى».

وتابع: «مع لاعبين من أصول أوروبية مثل ماكسيم ليستيان ولينارت ثاي وبارت رامسيلار، مدعومين بمواهب محلية من الدرجة الأولى مثل شوال أنور وهاريس هارون، فإن (البحارة) بالتأكيد ليس فريقاً سهلاً حيث يتطلع إلى الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه».

ويعتمد ليون سيتي إلى جانب الحارس أزوان ماهيود، على نخبة من اللاعبين أبرزهم المهاجم الألماني لينارت ثاي الذي يحمل القميص رقم 9، بجانب لاعب خط الوسط المهاجم بات راميسلار صاحب القميص رقم 10، إضافة إلى شوال أنور وماكسيم ليستيان وهاريس هارون وأوي يانغ وبيريز، وفي خط الدفاع يعتمد الفريق على مجموعة من اللاعبين من بينهم رايت كولين وتوني داتكو فيتش وكوستا وحامي شاهين. يُذكر أن الشارقة كان قد تأهل إلى المباراة النهائية في البطولة الآسيوية عبر سيناريو مثير، إذ ظل متأخراً في النتيجة أمام ضيفه فريق التعاون السعودي في إياب الدور نصف النهائي الذي أقيم على استاد الشارقة، قبل أن يعود ويفوز بهدفين نظيفين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع «90+4»، و«90+10».

النادي السنغافوري يعلن شروط دخول ملعب المباراة

بدا من خلال الإجراءات التي يقوم بها نادي ليون سيتي، أنه يجهز نفسه مبكراً لمباراته مع الشارقة، فقد أعلن على موقعه الرسمي أنه بدأ بيع تذاكر المباراة للجمهور مبكراً وبالتحديد منذ السادس من الشهر الجاري لجميع الفئات، وذلك في إطار الترتيبات الخاصة بالتجهيز للمباراة، كما أعلن أيضاً أن المباراة ستقام عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت سنغافورة، الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات.

ووجه النادي عبر حسابه الرسمي إلى الجمهور شروط حضور المباراة، ذكر فيها: «سيتعين على المشجعين الذين يدخلون الملعب مراعاة بروتوكولات الأمن في المباريات، بما في ذلك فحص الحقائب».