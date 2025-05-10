البدواوي يودع «فزاع الدولية» للريشة الطائرة

ودع نجم المنتخب الوطني جمال البدواوي، منافسات النسخة السادسة من بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة، بخسارته أمام المصنف السابع عالمياً الكوري جونغ جانغ بنتيجة (2-0)، أول من أمس في افتتاح الدور ربع النهائي، في البطولة المقامة على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، ويسدل الستار عنها غداً الأحد، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخبات 30 دولة.

ويعد بلوغ البدواوي الدور ربع النهائي النتيجة الأفضل في مسيرته ببطولة فزاع الدولية في خطوات ثابتة نحو الارتقاء بترتيبه على سلم التصنيف الدولي، إذ يوجد حالياً في المركز 47 عالمياً، خصوصاً أن مشاركته الحالية في دبي جاءت بعد نجاحه الشهر الماضي في إهداء الإمارات أولى ميدالياتها التاريخية في بطولات «الريشة الطائرة» على الساحة العالمية، بحصده برونزية بطولة التشيك الدولية.

ومثلت بطولة (فزاع الدولية) محطة إعداد مهمة للمنتخب الوطني للريشة الطائرة المكون من: جمال البدواوي، وسهام الرشيدي، وعمير يونس، قبل التوجه إلى بطولة البحرين الدولية التي تقام خلال الفترة من 13 حتى 18 الجاري، ثم التوجه إلى بطولة تايلاند العالمية في الفترة بين 10 و16 يونيو المقبل في مشاركتين تمنح نقاطاً تصنيفية على سلم الترتيب الدولي قبل التوجه إلى الحدث القاري الأهم بطولة آسيا التي تستضيفها تايلاند من 17 إلى 22 يونيو.