بطولة العالم للتايكواندو تنطلق في الفجيرة اليوم

تنطلق عند الساعة التاسعة من صباح اليوم منافسات بطولة العالم للتايكواندو للناشئين، التي ينظمها الاتحادان الإماراتي والدولي في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، ويشارك فيها 811 لاعباً ولاعبة من 93 دولة.

ويمثل الإمارات في البطولة 20 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، هم: مزون عيسى، وريم يوسف، وهند أسامة، وماجدة راشد، وعلياء أحمد، وسلمى أحمد، وشما محمد، ومريم جاسم، ورانيا محمد، وفاطمة سعد، ومحمد نجيب، وعمر علي، وعبدالله عيسى، ومحمد أحمد، ونواف تامر، وحميد علي، وأحمد فيصل، وسلطان موسى، ويعقوب أحمد، ومحمد إبراهيم، ويدرب منتخب الناشئين وحيد البريكي، فيما تدرب منتخب الناشئات سناء أتبرور.

ويطمح اتحاد التايكواندو إلى ظهور فني مميز للاعبي ولاعبات الإمارات وإحراز أول ميدالية في منافسات العالم للتايكواندو.