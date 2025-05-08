مسفر يحذر الشارقة من الطقس والأمطار خلال «نهائي آسيا - 2»

قال مدرب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، المحلل الفني الدكتور عبدالله مسفر، إنه رغم أن الشارقة يعاني حالياً حالة التراجع نتيجة ضغط المباريات، خصوصاً على الصعيد المحلي بين خوض مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وكذلك المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة المقررة، غداً، أمام نظيره شباب الأهلي، إلا أن الفريق لن يتأثر كثيراً فنياً بهذا الأمر خلال مباراته المرتقبة أمام نظيره فريق ليون سيتي السنغافوري، المقررة يوم 18 الجاري في نهائي «دوري أبطال آسيا للأندية 2» كون الشارقة يطمح إلى الفوز باللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما صعد إلى المباراة النهائية عن جدارة واقتدار، مشيراً إلى أن مدرب الشارقة، الروماني كوزمين أولاريو، تعامل بعقلانية مع الجولات المتبقية للفريق في دوري أدنوك للمحترفين، خصوصاً بعدما حسم شباب الأهلي لقب البطولة، لافتاً إلى أنه كان يمكن للشارقة أن يضغط على نفسه في الدوري، لكنه قد يخسر بطولتَي كأس رئيس الدولة ودوري أبطال آسيا للأندية، معتبراً أن تركيز الفريق على الدوري سيكون خطأ استراتيجياً.

وشدد عبدالله مسفر في حديثه لـ«الإمارات اليوم» على أهمية أن يكون الشارقة بكامل الجاهزية للمواجهة المرتقبة أمام الفريق السنغافوري، وعلى أهمية إبعاد اللاعبين عن الحديث عن وجود مشكلات في أرضية الملعب الذي ستقام عليه المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا للأندية 2، كون هذا الأمر سينطبق على الفريقين.

وأضاف «يجب أن يكون الشارقة جاهزاً لخوض المباراة تحت أي ظروف وعدم إيجاد مبررات حتى لا ينتقل هذا الأمر إلى اللاعبين، خصوصاً وأن الفريق يمكن أن يتعرض إلى أي ظروف أخرى، خلال المباراة مثل الأمطار والطقس وغيرها، كون أن كل الاحتمالات يمكن أن تكون واردة في مثل هذه المباريات، لذلك يجب أن يهيئ الفريق نفسه لكل الظروف الخاصة بالمباراة أمام الفريق السنغافوري».

وقال مسفر «هناك توجه، ولو غير معلن، من قبل الجهاز الفني للفريق بالتركيز على بطولتي كأس رئيس الدولة التي تعد بطولة كبيرة جداً وعزيزة على الجميع، إذ سيواجه نظيره شباب الأهلي في المباراة النهائية والبطولة الثانية هي نهائي دوري أبطال آسيا للأندية، وبالتأكيد فإن المشاركة في البطولتين تحتاج من الفريق إلى اهتمام وتركيز أكثر، وكذلك إلى تدوير اللاعبين على بقية المباريات الخاصة بالفريق».

وتابع مسفر «نتائج الفريق الأخيرة في الدوري ليست معياراً، كونه حالياً يخوض مبارياته في نهائيات الموسم الكروي الحالي 2024-2025، ومن الطبيعي أن يكون هناك تراجع وهبوط في أداء اللاعبين، وما يحدث حالياً في صفوف الفريق قد يكون إعادة تجهيز اللاعبين للبطولتين المهمتين».

يذكر أن نتائج الشارقة تراجعت في الفترة الأخيرة، إذ خسر أمام النصر ضمن الجولة الـ21 للدوري بهدفين مقابل هدف، وكذلك أمام الوحدة بثلاثة أهداف ضمن الجولة الـ23 للدوري فيما فاز على عجمان في الجولة الـ22 بأربعة أهداف نظيفة، وتجمد حالياً رصيد الفريق في الدوري عند 45 نقطة.

وتابع مسفر«الكل بات مقتنعاً منذ فترة بأن لقب الدوري الإماراتي محسوم بالنسبة لشباب الأهلي الذي ابتعد بالصدارة بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو الشارقة».

وختم «الشارقة كما ذكرت حالياً في نهاية موسم كروي، ويفترض أن يكون اللاعبون في كامل الجاهزية البدنية والفنية وهذا الأمر مهم جداً».