«كريكيت الإمارات» يتوج بكأس آسيا للمنطقة الغربية تحت 16

توج منتخب الإمارات للكريكيت، تحت 16 سنة مساء أمس، بلقب كأس آسيا للمنطقة الغربية للكريكيت بعد فوزه على شقيقه الكويتي، بفارق 145 نقطة، في ختام البطولة التي استضافتها قطر، على مدار الأسبوع الماضي، بمشاركة 6 منتخبات هي قطر والبحرين والكويت وعُمان والسعودية وبجانب منتخب الإمارات البطل.

وكان المنتخب الإماراتي قد حقق في مباراة الختام 317 نقطة خلال تسعة أشواط، بفضل نجم الفريق اللاعب أيان الذي سجل بمفرده 143 نقطة من 131 كرة منها 15 رباعية و4 سداسيات ليفوز بجدارة بالمباراة وبكأس البطولة.

وهنأ زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي باسم مجلس الإمارات للكريكيت، المنتخب البطل الذي فاز بالكأس من دون خسارة وكل أعضاء المجلس وجميع القائمين على اللعبة بالدولة، معتبراً أن ما تحقق إنجاز جديد وترجمة حقيقية للجهود المبذولة التي تستهدف بناء جيل مميز من اللاعبين القادرين على تشريف الإمارات قارياً ودولياً وعالمياً خلال الأعوام المقبلة.

في ختام البطولة، كرم الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري للعبة، الفائزين والنجوم.