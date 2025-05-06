منتخب الأثقال يشارك في «الآسيوية» بـ 5 لاعبين

تتوجه بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال إلى الصين اليوم للمشاركة في بطولة آسيا 2025، التي تستضيفها مدينة جيانغشان الصينية، من التاسع إلى 15 مايو الجاري، وينافس فيها 201 من الرباعين (89 سيدة و112 رجلاً) يمثلون 28 دولة. ويمثل المنتخب 5 لاعبين هم: مؤيد النجار بوزن (فوق 109 كغم)، وعز الدين الغفير (109 كغم) وزهرة الهاشمي (49 كغم)، وعيسى البلوشي (81 كغم) ومي المدني (59 كغم).

وقال رئيس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد، محمد خميس النقبي، في تصريحات صحافية إن «المشاركة في البطولة الآسيوية، تأتي في إطار حرص الاتحاد على وجود المنتخب في المناسبات والإقليمية والقارية والدولية، وسعياً إلى المنافسة في الأوزان الثقيلة بشكل خاص بجانب تحسين أرقام اللاعبين الآخرين»، وأضاف النقبي: «أيضاً سيشارك الاتحاد الإماراتي لرفع الأثقال في الجمعية العمومية الآسيوية العادية، التي نأمل أن تخرج بقرارات جديدة في مصلحة اللعبة والاتحادات الوطنية».