شرطة دبي تحقق في أحداث مباراة الوصل وشباب الأهلي

بدأت شرطة دبي تحقيقاً في أحداث الشغب التي حدثت، مساء أول من أمس، عقب مباراة الوصل وشباب الأهلي على استاد زعبيل ضمن الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال مصدر أمني لـ«لإمارات اليوم»: «إن الإدارة المختصة بشرطة دبي بدأت تحرياتها في الواقعة فور انتهاء المباراة، ويجري تفريغ كاميرات المراقبة، لتحديد هويات المتورطين في أي شغب أو تجاوزات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم».

وتداول مستخدمو وسائل تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تراشقاً بين عدد من جماهير الفريقين بعد انتهاء المباراة، وسط محاولة من رجال الأمن للسيطرة على الموقف، كما أظهرت بعض التصرفات المرفوضة من قبل مشجعين كانوا يجلسون في المدرجات حيال أحد اللاعبين والمنظمين.

وأكّد المصدر أن «شرطة دبي لديها جاهزية تامة لتأمين جميع الفعاليات الرياضية، التي تشمل مباراة كرة القدم، وتولي اهتماماً كبيراً بالمناسبات الجماهيرية، مثل مباراة أول من أمس»، مشيراً إلى أن «بعض التجاوزات تحدث من جانب قلة من المشجعين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، في ظل الحرص على التعامل بحزم مع أي إخلال بأمن الملاعب».

وشهدت المباراة، أول من أمس، الخسارة الأولى لشباب الأهلي خلال هذا الموسم، إذ تمكن الوصل من الفوز (2-1)، وسط حالة من الإثارة في المدرجات، تصاعدت حدتها بعد انتهاء المباراة، وشهدت بعض التجاوزات من جانب قلة من الجماهير.

يذكر أن شرطة دبي تصدت أخيراً لحالة شغب قام بها اثنان من المشجعين استخدما إشارات «الاستغاثة الحمراء» (الشمولي)، أثناء وجودهما في إحدى مباريات كرة القدم، ما شكل خطورة كبيرة، وتهديداً للموجودين في محيط المنشأة الرياضية.

وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على الجماهير بضرورة الالتزام بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مُحذرة من استخدام أي مواد خطرة أو ألعاب نارية أو مواد ذات اشتعال في الملاعب، لما تشكله من خطر على حياة الجماهير واللاعبين والإداريين والموجودين في محيط المنشآت الرياضية، وأكّدت أنها ستردع كل من يخرج عن القانون، حرصاً على سلامة وأمن الملاعب، لافتة إلى أن فرق العمل تبذل قصارى جهدها، لتأمين الملاعب والجمهور من الداخل والخارج، إضافة إلى تأمين المركبات، وتوفير جميع الخدمات المطلوبة قبل وأثناء سير المباريات وعقب انتهائها.

وطالبت المُشجعين بالتحلي بالروح الرياضية، والالتزام بالقانون أثناء التشجيع، بما يعكس الصورة المُشرقة لدولة الإمارات والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه في تنظيم الأحداث الرياضية.

من جهة أخرى، علمت «الإمارات اليوم» أن أحداث مباراة الوصل وشباب الأهلي ستكون على طاولة لجنة الانضباط خلال اجتماعها المرتقب، للبت فيها سواء ما حدث بين بعض جماهير الفريقين، وكذلك من بعض اللاعبين.

وينتظر أن يكون مراقب المباراة - التي تُعدّ هذه الأمور من اختصاصه - قد دوّن كل ملاحظاته الخاصة بالأحداث التي حدثت، ورفعها إلى جهة الاختصاص في اتحاد الكرة للنظر فيها. وكانت جماهير شباب الأهلي تستعد للاحتفال بلقب الدوري خارج أرضها في استاد زعبيل في حال كان فريقها هو الفائز في المباراة، إذ كان شباب الأهلي يحتاج إلى التعادل، لكنه خسر المواجهة.

. مقاطع فيديو تُظهر تراشقاً بين عدد من مشجعي الفريقين بعد انتهاء المباراة.