رازوفيتش مستمر مع كلباء.. وحدد طلباته للموسم الجديد

كشف رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء محمد عبيد اليماحي، أن مدرب الفريق الأول، الصربي فوك رازوفيتش، مستمر مع الفريق للموسم المقبل، لأن عقده لمدة سنتين، وأن المدرب حدد بالفعل طلباته للموسم الجديد، مشيراً إلى أن النادي أيضاً سيحافظ على أغلب لاعبي الفريق مع تدعيم صفوفه ببعض الانتدابات من اللاعبين الجدد، مؤكداً أنهم راضون عما قدمه الفريق خلال الموسم الحالي في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم» إن «الفوز الذي حققه الفريق أمام دبا الحصن، أول من أمس، ضمن الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين بهدفين مقابل هدف، سيعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة، بعدما ثبّت أقدامه في الدوري وقفز برصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع».

وأضاف: «كلباء يسعى إلى تحسين مركزه خلال المباريات الثلاث المتبقية، كما أن الفريق يسعى كذلك لبدء تحضيراته للموسم الجديد».

وتحدث اليماحي عن تعرض الفريق في الفترة الأخيرة لضغوط النتائج، وقال: «النتائج الإيجابية التي تحققت في الدور الأول منحت الفريق الاطمئنان، لذلك كنا واثقين بالمدرب والفريق، وبأنه سيقدم الأفضل، خصوصاً مع جودة اللاعبين والقيمة الكبيرة للمدرب رازوفيتش».

وعن الموسم المقبل قال: «طموح الفريق سيختلف خلال الموسم المقبل، ولن نرضى إلا بالمراكز المتقدمة، وخلال الموسم الجاري كنا نتطلع إلى الوصول إلى المباراة النهائية في إحدى البطولات المحلية، لكن لم نتمكن وسنحاول في السنوات المقبلة».

وعن رؤيته للدوري هذا الموسم من الناحية الفنية، قال اليماحي: «الدوري هذا الموسم كان صعباً لأن المستويات الفنية باتت متقاربة، لاسيما مع الاختيارات الجيدة للاعبين».