السفينة "زلزال 25" بطلاً لسباق القفال 34 للمرة الرابعة في تاريخ الحدث

توّج طاقم السفينة «زلزال 25»، لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان المرزوقي، بلقب النسخة الـ34 من سباق "القفال"، للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، الذي أقيم اليوم الجمعة.

وجاء في المركز الثاني طاقم السفينة "الأريام 279" لمالكها ونوخذتها أحمد سالم الحمادي

وحلت السفينة "الطف 9" التي يملكها محمد راشد الرميثي ويقودها النوخذة يوسف الحمادي في المركز الثالث.

ويبلغ مجموع جوائز السباق 12 مليون درهم موزعة للمشاركين حسب المراكز.