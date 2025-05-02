مدينة دبي للإعلام تستضيف نزالات «كاراتيه كومبات 54»

تستعد دبي لاستضافة نزالات «كاراتيه كومبات 54»، التي تُعدّ الأقوى في تاريخ السلسلة العالمية من هذه البطولة، مساء اليوم، على مسرح «ذا أجندة» في مدينة دبي للإعلام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتشهد نسخة هذا العام نزالاً تاريخياً على بطولة العالم للوزن الثقيل، إلى جانب مجموعة من المواجهات المرتقبة التي تجمع نخبة من المقاتلين العالميين، بعضهم يدخل الحلبة بسجل خالٍ من الهزائم.

يتصدر النزال الرئيس الأمسية بمواجهة مرتقبة بين البطل الحالي لوزن الخفيف الثقيل، سام ألفي، أحد أبرز المقاتلين المخضرمين في عالم الفنون القتالية المختلطة والمعروف بقوته في الضربات القاضية، والذي خاض أكثر من 50 نزالاً احترافياً، وغريمه تايرون سبونغ، النجم المُتوَّج في رياضات «الكيك بوكسينغ» والملاكمة و«MMA»، في صراع حاسم على لقب العالم في الوزن الثقيل في الكاراتيه كومبات.

كما يدخل محمد موكاييف، أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم القتال، بسجل مثالي يبلغ 14 انتصاراً من دون هزيمة، أولى تجاربه في «كاراتيه كومبات 54»، حيث يواجه بولات زمانبيكوف، صاحب الخبرة الكبيرة ونسبة إنهاء مرتفعة تصل إلى 88%، ويمثّل هذا النزال محطة انطلاقة جديدة لموكاييف في فئة وزن الديك، ومن المتوقع أن يكون هذا النزال حماسياً وحاسماً، وتشهد الليلة مواجهات قوية بين مقاتلين لم يتذوقوا طعم الهزيمة.