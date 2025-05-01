منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة دوشانبي «غراند سلام»

يترقب منتخبنا الوطني للجودو نتيجة قرعة بطولة دوشانبي «غراند سلام» الكبرى، المقررة اليوم، عبر «تقنية الفيديو»، ويستضيفها اتحاد طاجيكستان بإشراف الاتحاد الدولي، من الثاني إلى الرابع من مايو الجاري، وتنطلق منافساتها، غداً، بقاعة التنس في دوشانبي.

ويمثل المنتخب في البطولة ناجي يزبيك، وكريم عبد اللطيف (وزن تحت 73 كغم)، وسليمان إبراهيم (وزن تحت 90 كغم)، بينما سيتم تحديد مشاركة اللاعب ظفار كوسوف في (وزن تحت 100 كغم) قبل قرعة البطولة، والاجتماع الفني.

كما اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة أربعة لاعبين ضمن منتخبنا الوطني الأول في بطولة قازاقستان باريسي «غراند سلام» 2025، المقررة في أستانا بكازاخستان من التاسع إلى 11 مايو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين ناجي يزبيك (وزن تحت 66 كغم)، وعمر جاد (وزن تحت 81 كغم)، وسليمان إبراهيم، وغريغوري آرام (وزن تحت 90 كغم)، ويترأس البعثة عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام، الدكتور ناصر التميمي.