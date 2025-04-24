«الجودو» يتأهب لنزالات «آسيا»

يستهل منتخب الجودو منافسات البطولة الآسيوية الكبرى في تايلاند غداً، بالمشاركة في ثلاثة نزالات ضمن «الوزن الخفيف»، لكل من بشيرات خرودي «وزن 52 كغم»، ونارمند بيان، وناجي يزبيك «وزن 66 كغم».

ويشارك في البطولة 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة، وتجري مراسم القرعة اليوم عبر «تقنية الفيديو».

ووصلت بعثة المنتخب إلى بانكوك قادمة من العاصمة اليابانية طوكيو، بعد اختتام معسكر الإعداد لمدة أسبوعين في «جامعة توكاي»، ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد والجامعة.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة تسعة لاعبين ولاعبة، هم: نارمند بيان، وناجي يزبيك «وزن 66 كغم»، ومحمد يزبيك «وزن 73 كغم»، وكريم عبداللطيف «وزن 73 كغم»، وطلال شفيلي، وعمر جاد «وزن 81 كغم»، وسليمان إبراهيم «وزن 90 كغم»، وظفار كوسوف «وزن 100 كغم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كغم»، وبشيرات خرودي «وزن 52 كغم».