إدارة العين تناقش مع المدرب إيفيتش الاستعداد لكأس العالم للأندية 2025

نفى مدير فريق العين، أحمد الشامسي، صحة ما يُتداول بشأن اقتراب «الزعيم» من التعاقد مع عدد من الأسماء، في إطار الاستعدادات للمشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية المقررة منتصف يونيو المقبل، مؤكدًا أن ما يُتداول مجرد اجتهادات، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به الفريق، كاشفًا عن اجتماع مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم مع المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش لمناقشة التحضيرات الخاصة بالمشاركة العالمية.

وقال الشامسي في تصريحات صحافية عقب انتصار الفريق 3-0 على بني ياس ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين: «هنالك اهتمام كبير من الإعلام المحلي والعالمي، لذا تظهر الكثير من الاجتهادات حول أن الفريق مهتم بالتعاقد مع لاعب أو آخر، ما يمكنني قوله هو أن مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم حريص على تجهيز الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في يونيو، لذا فإن الحديث عن التعاقدات سابق لأوانه».

وأضاف: «في الوقت الحاضر لا بد أن نعطي لاعبينا الموجودين حقهم، فعقودهم لا تزال سارية، ومن المعيب أن نتحدث عن أننا نفاوض لاعبين، لأن ذلك يرسل رسائل سلبية لهم. الموسم لم ينتهِ بعد، كما أن باب الانتقالات لتسجيل اللاعبين في قائمة كأس العالم سيكون خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو، وهذا يعني أن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه».

وأكد الشامسي أن مجلس إدارة شركة نادي العين يعمل بجدية على تجهيز الفريق، قائلاً: «بالتأكيد، مجلس الإدارة يُعد العدة لهذه المشاركة، وهم يملكون ملفًا متكاملًا، ويتمتعون بالخبرة والإمكانيات. نحن على ثقة بأنهم قادرون على تجهيز الزعيم لتشريف الوطن وإسعاد الجماهير الإماراتية».

وكشف عن اجتماع جرى بين مجلس الإدارة والمدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، لمناقشة الاستعدادات، وقال: «الوقت ضيق، خصوصًا أن البطولة تأتي مع نهاية الموسم، ومجلس الإدارة اجتمع مع المدرب وناقش العديد من الجوانب».

وأشار الشامسي إلى أن التحضير لمونديال الأندية سيشمل أيضًا الاستعداد للموسم الجديد، موضحًا: «من المستحيل تجهيز فريق لشهر واحد فقط، لذلك الاستعداد سيكون أيضًا للموسم المقبل، والذي أتوقع أن يكون موسمًا صعبًا، ومن الضروري أن نعود للمنافسة على البطولات المحلية بعد غياب طويل».

وأشاد بعقلية لاعبي الفريق واحترافيتهم، قائلاً: «قد يكون الوقت ضيقًا بين نهاية الموسم وانطلاق كأس العالم للأندية، لكننا نمتلك لاعبين بعقلية احترافية مميزة، وهم يدركون أهمية المشاركة في البطولة العالمية، كما يعلمون أهمية العودة لتحقيق البطولات المحلية. عملنا لن يكون من خلال الحديث في وسائل الإعلام، بل على أرض الواقع، ومن خلال مشاركتنا في مونديال الأندية سنسعى لإسعاد الجمهور الإماراتي عمومًا، وجماهير العين على وجه الخصوص».

وفيما يخص إمكانية استعانة الفريق بلاعبين من أندية محلية، قال الشامسي: «بالتأكيد، شرف لأي لاعب إماراتي أن يشارك في أغلى بطولة على مستوى الأندية، وبالتأكيد لهم حق المشاركة. نحن نكن كل الاحترام والتقدير لجميع الأندية، وكما ذكرت، ملف التعاقدات يتطلب التأني وعدم التسرع. وأكرر، نحن نثق تمامًا في أن مجلس الإدارة يعمل على تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن».



معسكر تحضيري قبل المونديال

أوضح أحمد الشامسي أن الفريق سيقيم معسكرًا تحضيريًا ويتضمن برنامج الإعداد مباراة ودية، وقال: «بالتأكيد، سيكون هناك معسكر ومباراة ودية، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى اجتهاد مني أو من وسائل الإعلام، فهو من أساسيات كرة القدم. بصراحة، هناك عمل جاد وسيكون مميزًا، لكن يجب أن نتحلى بالصبر، وبنهاية شهر مايو ستتوالى الأخبار السارة».



هدفنا إنهاء الدوري في المركز الثالث

أشار الشامسي إلى أن أهداف الفريق فيما تبقى من الموسم واضحة، قائلاً: «أهدافنا واضحة ومعلنة، نحن نرغب في إنهاء بطولة الدوري في المركز الثالث لضمان مقعد مؤهل للمشاركات الخارجية في الموسم المقبل».