الوصل يحتفل بنجوم منتخب الناشئين بعد التأهل للمونديال

احتفل نادي الوصل بنجوم الفريق الذين شاركوا مع منتخب الناشئين تحت 17 سنة في كأس أمم آسيا للناشئين التي اختتمت الأسبوع الجاري.

وذكر الوصل على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" انه أقام حفل تكريم للاعبي فريق الناشئين، وهم إبراهيم الجسمي وسالم عصام ومحمد البستكي بمناسبة تأهل منتخب الإمارات للناشئين إلى كأس العالم تحت 17 سنة.

وشهد الحفل حضور رئيس مجلس إدارة الوصل أحمد الشعفار وعدد من أعضاء المجلس، والمدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش ولاعبي الفريق الأول، حيث أشاد الحضور بالإنجاز الرائع الذي شارك فيه اللاعبون الثلاثة، وطالبوهم بالاستمرار في التألق مع المنتخب و"الإمبراطور" ليحصلوا على فرصة المشاركة مع الفريق الأول.