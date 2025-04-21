«كأس الإمارات لألعاب القوى» تنطلق في أبوظبي الجمعة

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى تنظيم بطولة كأس الإمارات من 25 إلى 27 أبريل الجاري، على ملعب الشعبة الرياضية العسكرية في أبوظبي، في المحطة الختامية للموسم الحالي.

وأكد الاتحاد استكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية لضمان نجاح البطولة.

من جانب آخر، عادت بعثة منتخب ألعاب القوى إلى الدولة، مساء أول من أمس، بعد اختتام مشاركتها في النسخة السادسة من البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وحقق المنتخب إنجازاً استثنائياً بحصد ذهبيتين تاريخيتين عن طريق العداءة مريم كريم، ما أسهم في تحقيق المنتخب المركز السابع في الترتيب العام بين 29 دولة مشاركة.