كلباء يهزم البطائح ويقترب من نهائي دوري «الصالات»   

اقترب فريقا كلباء و«الإقامة وشؤون الأجانب دبي» من التأهل لخوض نهائي دوري الصالات لكرة القدم، وذلك بعد تحقيقهما نتيجة إيجابية، أول من أمس، ضمن منافسات دور الذهاب لنصف نهائي البطولة «البلاي أوف»، إذ فاز كلباء على حامل اللقب البطائح 4-3، بينما تعادل فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» مع خورفكان (3-3). وفي المباراة، نجح كلباء في تحقيق «ريمونتادا» عندما قلب تأخره أمام البطائح 2-3 إلى الفوز 4-3.

في المقابل، فرّط فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» في تقدمه على خورفكان 3-1 ليتعادل 3-3.

ومن المقرر أن تُقام مباراتا الإياب غداً في صالتي البطائح وخورفكان.