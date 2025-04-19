الظفرة يستقبل الفجيرة في دوري «الهواة»

يحلّ فريق الفجيرة ضيفاً على مضيفه الظفرة، في المباراة التي ستجمعهما عند السادسة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري الدرجة الأولى.

ويبلغ رصيد الظفرة 44 نقطة في المركز الأول من 21 مباراة خاضها الفريق في المسابقة، بينما يبلغ رصيد الفجيرة 38 نقطة في المركز الخامس من 19 مباراة.

وكان الفريقان قد التقيا في مرحلة الذهاب وانتهت المواجهة بالتعادل من دون أهداف.

وفي بقية مباريات اليوم يلتقي مصفوت مع الجزيرة الحمراء، ويلعب «غلف إف سي» مع الذيد، في مواجهتين لتحسين المراكز واستعادة النتائج الإيجابية.