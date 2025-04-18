«سوبر الطائرة» ينطلق 29 الجاري.. وقرعة كأس الإمارات الإثنين

حدد اتحاد الكرة الطائرة يوم 29 أبريل الجاري موعداً لانطلاق كأس السوبر بمشاركة ثمانية أندية.

وذكر اتحاد الطائرة، في بيان صحافي، أن مباريات الدور التمهيدي، ستقام بنظام خروج المغلوب، إذ سيلتقي صاحب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، مع صاحب المركز الثامن، فيما يلتقي صاحب المركز الثاني مع سابع جدول الترتيب العام، بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع السادس، ويلعب الرابع مع الخامس.

وستقام دورة مجمعة تجمع الفرق الأربعة الفائزة، اعتباراً من الثاني من مايو المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تجرى، يوم الإثنين المقبل، قرعة مسابقة كأس الإمارات للرجال للموسم الرياضي 2024-2025، في الرابعة مساء، عبر تطبيق التواصل المرئي Zoom، حيث يُشارك في البطولة ثمانية أندية يتم تقسيمها على مجموعتين، إذ سيكون بطل الدوري للنسخة الحالية على رأس المجموعة الثانية، فيما سيكون شباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة من تلك البطولة على رأس المجموعة الثانية، ومن المقرر أن تنطلق تلك البطولة في 25 الجاري.

من ناحية أخرى، تقام مساء اليوم مباراة الإياب لنهائي «البلاي أوف» من دوري الكرة الطائرة للرجال لموسم 2024-2025، والتي تجمع بني ياس مع النصر في صالة بني ياس.

وكان بني ياس قد تمكن من تحقيق الفوز ذهاباً قبل يومين بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وسيضمن فوز بني ياس تتويجه رسمياً باللقب في حين ستُحال المواجهة لمباراة فاصلة تقام يوم 22 الجاري في حالة فوز النصر.