أرسنال يواجه الريال بـ «قلب غير مطمئن» رغم الثلاثية

يملك أرسنال الإنجليزي فرصة كبيرة في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ريال مدريد الإسباني، لكنه يواجه تحدياً كبيراً على ملعب سانتياغو برنابيو أمام بطل أوروبا، مساء اليوم، ضمن إياب ربع النهائي، فيما يسعى إنتر الإيطالي للتفوق مجدداً على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني ومواصلة سلسلة اللاهزيمة.

ويدخل أرسنال المباراة على وقع تقدمه بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الإمارات، ويبحث عن بلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

لكن الفريق وضع كل البيض في سلة واحدة في سعيه لإنهاء فترة الجفاف على صعيد الألقاب، خاصة مع اقتراب ليفربول من حسم لقب الدوري المحلي.

وعلى الرغم من أن «المدفعجية» ينافسون على لقب الدوري في كل موسم، فإنه لم يصعد إلى منصة التتويج في ظل سيطرة تامة لمانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية.

ولم تُسعف الظروف أرسنال هذا الموسم، إذ وجد نفسه في سباق ضد ليفربول الذي انطلق بقوة تحت قيادة الهولندي أرنه سلوت في موسمه الأول في أنفيلد، على الرغم من التراجع الكبير في نتائج سيتي.

ويبدو أن تركيز أرسنال على مواجهة ريال أثر على مباراته الأخيرة مع برنتفورد في الدوري حيث تعادلا 1-1.

وعلى الرغم من نفي المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أن لاعبيه تشتت تركيزهم، فإن تشكيلته الأساسية أوضحت أولوياته، حيث أجرى خمسة تغييرات على التشكيلة التي فازت على ريال، وترك النجم بوكايو ساكا والقائد النروجي مارتن أوديغارد بدكة البدلاء.

صحيح أن أرسنال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، إلا أن ريال مدريد، حامل اللقب 15 مرة، اعتاد قلب المعطيات في هذه البطولة، ما يعني أن أرتيتا لن يشعر بالارتياح قبل صافرة النهاية.