عبدالله كلبت يمثل «غولف الإمارات» في «رويال اليابانية»

يشارك لاعب المنتخب الوطني للشباب، عبدالله علي كلبت، في منافسات بطولة رويال للغولف، ضمن فئة الهواة التي تنطلق، اليوم، في مدينة هوتوكا اليابانية وتستمر حتى 21 الجاري.

وتحظى البطولة بدعم اتحاد الغولف الياباني واتحاد الغولف للمدارس الثانوية والإعدادية اليابانية، وتشهد مشاركة 96 لاعباً ولاعبة، ويتم اختيار اللاعبين من خارج اليابان عن طريق الاتحادين الآسيوي والباسيفيكي، ووفق تصنيفهم العالمي.

وتهدف البطولة إلى رعاية وتطوير الجيل القادم من لاعبي الغولف العالميين، من خلال توفير منصة تنافسية متميزة للاعبين الشباب للهواة، كما تُولي اهتماماً خاصاً بقيم الاحترام والذكاء، وتشجع المشاركين على تطوير مهاراتهم في رياضة الغولف إلى جانب بناء شخصياتهم للمستقبل المنشود.

وأكدت اللجنة المنظمة ألا يتجاوز عمر اللاعبين 18 عاماً بتاريخ 31 مارس 2025، وتقام المباريات وفق نظام المنافسة الفردي بنظام الضربات (Stroke Play) على مدى 54 حفرة بملعب البطولة.